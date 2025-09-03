Рада ухвалила за основу законопроєкт про легалізацію ринку крипти в Україні

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у телеграм.

У середу, 3 вересня, Верховна Рада підтримала за основу проєкт закону про внесення змін до податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо врегулювання обороту віртуальних активів в Україні.

За проголосували 246 народних депутатів.

"Я не бачу сенсу сильно довго розписувати, про що там, буде дуже багато змін до другого читання",- уточнив Железняк.

Він також пояснив, що законопроєкт передбачає загальні податки (18+5%) з прибутку, а перший рік буде пільгова ставка 5% з виходу у фіат у перший рік. Хто регулятор, НБУ чи НКЦПФР, досі не відомо.

Як йдеться у пояснювальній записці, регулювання цієї сфери також сприятиме запобіганню злочинам, пов’язаним з віртуальними активами, завдяки запровадженню механізмів контролю, звітності та оподаткування.

Закон має на меті забезпечити правову визначеність, захист прав учасників ринку, сприяти розвитку інноваційних технологій та залученню інвестицій, одночасно гармонізуючи українське законодавство з європейськими стандартами, зокрема з Регламентом ЄС про ринки криптоактивів (MiCA).