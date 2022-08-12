Економіка Росії відкотилась на 4 роки назад через війну, - Bloomberg
Вторгнення в Україну повернуло російську економіку на чотири роки назад за один квартал після нападу
Про це пише Bloomberg.
Видання повідомляє, що економіка РФ, яка набирала обертів на початку 2022 року, у другому кварталі різко занепала.
Агенство опитало 12 аналітиків, згідно з прогнозом валовий внутрішній продукт скоротився вперше за рік, впавши на 4,7% за рік.
"Економіка втратить чотири роки зростання, повернувшись до рівня 2018 року в другому кварталі. Ми очікуємо, що скорочення сповільниться в четвертому кварталі через послаблення монетарної політики, що підтримує попит. З усім тим, економіка втратить ще 2% у 2023 році, оскільки європейська енергетична заборона призведе до зниження експорту", - сказав російський економіст Олександр Ісаков.
Міжнародні санкції, які застосували через війну, обмежили торгівлю та паралізували такі галузі, як автомобілебудування, а споживчі витрати припинилися. Хоча падіння економіки поки що виявляється менш стрімким, ніж передбачалося спочатку, центральний банк прогнозує, що падіння погіршиться в наступних кварталах і не відновиться до другої половини наступного року.
"Криза рухається по дуже плавній траєкторії. Економіка досягне найнижчої точки в найкращому випадку до середини 2023 року", - сказав Євген Суворов, економіст банку "ЦентроКредит" Росії.
Банк Росії прогнозує, що ВВП скоротиться на 7% у цьому кварталі і, можливо, ще більше в останні три місяці року. За його оцінками, у другому кварталі економіка скоротилася на 4,3%.
Протистояння щодо поставок енергоносіїв до Європи створює нові ризики для економіки. Щомісячне зниження видобутку нафти почнеться вже в серпні, згідно з даними Міжнародного енергетичного агентства, до початку наступного року видобуток сирої продукції в Росії скоротиться приблизно на 20%.
- Станом на 11 червня ми писали, що російська економіка скоротиться на 15% цього року і 3% у 2023 році через західні санкції й "відтік" кадрів та компаній.
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