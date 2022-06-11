Економіка Росії відкотиться на 15 років назад через санкції, - Reuters
Російська економіка скоротиться на 15% цього року і 3% у 2023 році через західні санкції й "відтік" кадрів та компаній
Про це повідомили в Reuters з посиланням на доповідь Інституту міжнародних фінансів про російську економіку після 24 лютого.
За інформацією видання, 2022 року економіка Росії скоротиться на 15 відсотків. При цьому 2023 року вона впаде ще на 3 відсотки. Таким чином результат 30-річних інвестицій у російську економіку буде нівельований.
Зазначається, що якщо Європа повністю відмовиться від імпорту енергоресурсів з Росії, то спад економіки стане ще набагато більш значним.
У Reuters додають, що світові економічні експерти впевнені в розширенні та посиленні санкцій проти РФ "найближчими місяцями".
- 10 червня керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив, що Швейцарія слідом за ЄС ухвалила шостий пакет санкцій проти РФ та Білорусі. Обмеження у тому числі включатимуть ембарго на російську нафту.
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