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Економіка Росії витримає удар нафтового ембарго ЄС при ціні нафти вище $44 за барель, – FT

5 травня, 2022 четвер
13:51
Економіка

Зараз російська марка нафти Urals торгується на рівні близько $70 за барель, і Росія витримає удар нових європейських санкцій при ціні нафти не нижче $44 за барель

Про це пише Financial Times.

"Влада не зазнає збитків, навіть якщо російські виробники зможуть продавати свою нафту за ціною $44 за барель або вище", – йдеться у матеріалі.

Новий санкційний пакет ЄС, який має передбачати ембарго на російську нафту, не завдасть російській еконмоіці вирішального удару, якщо ціна на нафту буде вищою за $44 за барель.

При цьому зараз нафта Brent коштує близько $110 за барель, а російська Urals – близько $70 за барель. Така ціна набагато перевищує потреби російського бюджету, доходи якого на 45% торік залежали від експорту нафти.

Наразі нафту з Росії в основному купують азійські компанії. Невеликі, так звані незалежні китайські НПЗ збільшили закупівлі російського чорного золота, однак великі трейдери поки що уникають російської нафти, зважаючи на протиросійські санкції.

Москві буде нелегко розвернути експорт до Азії – досі 60% російської нафти купували в Європі. Крім того, виникнуть проблеми з логістикою: пропускна здатність залізниці обмежена через перерозподіл постачання вугілля на схід після введення заборони на його імпорт Євросоюзом.

  • Нагадаємо, ЄК затвердила подану пропозицію стосовно шостого пакету санкцій щодо РФ, тепер його має затвердити Рада ЄС.
  • Шостим пакетом санкцій Євросоюзу передбачено ембарго на російську нафту.


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нафта
війна з Росією
санкції ЄС проти Росії
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