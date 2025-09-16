Росія може повністю компенсувати втрату ринку ЄС: експерт Саркіц про будівництво газопроводу від РФ до КНР "Сила Сибіру-2"

Про це в етері Еспресо розповів експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі Олег Саркіц.



"До повномасштабного вторгнення, коли РФ дійсно залежала від ринку ЄС та співпрацювала зі США у розмірі $35 млрд, до речі, зараз цей товарообіг - $3,5 млрд, то тоді Росія трималася на плаву і могла фінансувати свої стабілізаційні фонди. Зараз росіяни вичерпують ці фонди та продовжують диверсифікувати свій експорт, щоб залатати ті дірки, які отримали від санкційних обмежень. Якщо подивитися, як РФ адаптується, - працює над газопроводом "Сила Сибіру-2", який має бути побудований від РФ до КНР. Росія за рахунок цього газопроводу може повністю компенсувати втрату ринку ЄС. Росіяни зможуть експортувати близько 100 млрд кубів на рік", - прокоментував експерт.

За його словами, а у грошовому еквіваленті Росія зможе стабілізувати економічну ситуацію завдяки тому, що знаходить нові ринки збуту та розбудовує відносини з такими країнами, як КНР та Індія. Однак на це потрібен буде час.

"Якщо Китай і далі буде підтримувати Росію, то санкції від наших партнерів не будуть настільки дієвими. Звісно, санкції б'ють по російській економіці. А зараз за рахунок співпраці з КНР та іншими своїми партнерами Росія зможе наповнювати свій бюджет, стабілізувати його та виживати. Тому санкції - дієвий механізм, але не такий швидкий, як хотілося нам та нашим партнерам", - резюмував Саркіц.