Росія почне повертатися в часи СРСР через брак пального, - експерт з енергетики Закревський
Росіяни пішли іншим шляхом щодо подолання паливної кризи, ніж в Україні і це шлях в нікуди. У РФ банально почнуть менше їздити на автомобілях
Про це в етері Еспресо заявив заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський.
"Вже відбувається у них оце - "все гірше". І вони однозначно пішли не по нашому шляху подолання кризи. Нагадаю, наш рецепт був - ринкова економіка, 2% податків і повністю повна дерегуляція. Ми тоді за чотири місяці ми досягли того, що ми подолали кризу, а потім в протязі року докупили там бензовозів стільки, що можна було і семиденні черги перечекати на кордоні з нашими партнерами. Вони пішли іншим шляхом: Іран, Венесуела, талони, безкоштовно і так далі і тому подібне, а це шлях в нікуди", - розповів він.
Закревський поділився думками, що в росіян буде далі.
"Що в них буде, я вже визначився. Я розумію, що з ними станеться. Вони просто почнуть повертатися в Радянський Союз, почнуть менше їздити. Все більше автомобілів будуть стояти, люди будуть виїжджати там декілька людей їхати на роботу і так далі. Не через те, що вони так захочуть, чи грошей у них не вистачає. Через те що бензину нема, і вони будуть економити. У когось цього тижня талончик, у когось іншого тижня талончик. І вони будуть просто скочуватися в Радянський Союз, в злидні і табуретки", - сказав експерт.
На його думку, у РФ нічого іншого не придумають.
"Просто будуть зменшуватися кількість логістики в Російській Федерації, кількість автомобілів уже у них впала, продажі. Про це вже говорять, вони просто будуть їх позбавлятися, тому що сенсу не буде мати", - підсумував Закревський.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.35 Купівля 41.35Продаж 41.85
- EUR Купівля 47.99Продаж 48.65
- Актуальне
- Важливе