Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Економіка Росія почне повертатися в часи СРСР через брак пального, - експерт з енергетики Закревський
Ексклюзив

Росія почне повертатися в часи СРСР через брак пального, - експерт з енергетики Закревський

Євген Козярін
13 жовтня, 2025 понедiлок
17:37
Економіка В російській Ухті вдруге за півроку загорівся НПЗ

Росіяни пішли іншим шляхом щодо подолання паливної кризи, ніж в Україні і це шлях в нікуди. У РФ банально почнуть менше їздити на автомобілях

Зміст

Про це в етері Еспресо заявив заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський.

"Вже відбувається у них оце - "все гірше". І вони однозначно пішли не по нашому шляху подолання кризи. Нагадаю, наш рецепт був - ринкова економіка, 2% податків і повністю повна дерегуляція. Ми тоді за чотири місяці ми досягли того, що ми подолали кризу, а потім в протязі року докупили там бензовозів стільки, що можна було і семиденні черги перечекати на кордоні з нашими партнерами. Вони пішли іншим шляхом: Іран, Венесуела, талони, безкоштовно і так далі і тому подібне, а це шлях в нікуди", - розповів він.

Закревський поділився думками, що в росіян буде далі.

"Що в них буде, я вже визначився. Я розумію, що з ними станеться. Вони просто почнуть повертатися в Радянський Союз, почнуть менше їздити. Все більше автомобілів будуть стояти, люди будуть виїжджати там декілька людей їхати на роботу і так далі. Не через те, що вони так захочуть, чи грошей у них не вистачає. Через те що бензину нема, і вони будуть економити. У когось цього тижня талончик, у когось іншого тижня талончик. І вони будуть просто скочуватися в Радянський Союз, в злидні і табуретки", - сказав експерт.

На його думку, у РФ нічого іншого не придумають. 

"Просто будуть зменшуватися кількість логістики в Російській Федерації, кількість автомобілів уже у них впала, продажі. Про це вже говорять, вони просто будуть їх позбавлятися, тому що сенсу не буде мати", - підсумував Закревський.

Теги:
Росія
ціни на пальне
Коментар з Антоном Борковським
Читайте також:
Трамп на даху
Автор Ірена Моляр
11 жовтня, 2025 субота
Схоже, США не братимуть безпосередньої участі в мирних переговорах, - американський дипломат Карпентер
мобілізація в Україні
Автор Тетяна Яворська
11 жовтня, 2025 субота
Коли допомоги можуть так і не дочекатись: звільнення військовослужбовців по догляду за родичем з інвалідністю. Пояснюємо
Автор Ірена Моляр
11 жовтня, 2025 субота
Територія України під час війни буде використовуватися країнами Європи як "зелена батарейка": ГО "Зберегти Пікуй" про загрозу знищення унікальних природних ландшафтів Карпат
Київ
+6.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.35
    Купівля 41.35
    Продаж 41.85
  • EUR
    Купівля 47.99
    Продаж 48.65
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
13 жовтня
19:32
Лідери ЄС прагнуть досягти угоди щодо використання заморожених активів РФ на користь України на саміті у Брюсселі, - Bloomberg
19:21
Ексклюзив
У більшості багатоквартирних будинків тепло, скоріше за все, буде з 1 листопада, - екснардепка Войціцька
19:19
Огляд
Радіатор опалення
У Міненерго запевнили, що опалювальний сезон розпочнеться планово, але не все так просто. Еспресо розібралося, чи можуть увімкнути опалення раніше, якщо похолодає, і як рахуватимуть субсидії
19:18
Ексклюзив
Карта бойових дій за 4-11 жовтня
"Це доволі рідкісне явище за останній рік": 68-ма ОЄБр про ситуацію на Покровському напрямку
19:17
Ексклюзив
Генадій Труханов
Президент може припинити громадянство Труханова, але не може позбавити його посади мера: юрист Андрій Магера
19:00
Ексклюзив
Мирослав Кувалдін
Хвилина мовчання не дає полегшення, а музика робить терапію, - Мирослав Кувалдін
18:44
Пресреліз
Українські підлітки готуються до лідерської програми в Лондоні
Українські підлітки готуються до лідерської програми в Лондоні
18:41
Словенія
Словенія приєдналася до ініціативи PURL для підтримки України
18:25
Ексклюзив
Володимир Зеленський та Дональд Трамп (праворуч)
Імпічмент і Tomahawk: Шамшур припустив, про що найближчим часом говоритимуть Трамп і Зеленський
18:11
погода, опади, дощь
Україну накриє холод і дощі: синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погоду 14 жовтня
18:05
OPINION
Москва не знайшла пігулки проти "гегемонії Трампа" в арабському світі
18:00
Оновлено
зеленський трамп
Зеленський і Трамп зустрінуться у США 17 жовтня
17:51
Ексклюзив
Еммануель Макрон
У Макрона після президенства може бути потужна посада у Єврокомісії, - аналітик
17:40
КПП "Рафах"
ЄС відновить моніторинг пункту пропуску Рафах між Газою та Єгиптом
17:20
танк ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 78 бойових зіткнень: найважче на Покровському напрямку
17:17
Огляд
Попзірка та експрем’єр закрутили пристрасні стосунки: що відомо про зірковий роман Кеті Перрі та Джастіна Трюдо
17:01
Аналітика
витік інновацій
Вкрадені мізки, або як Україні зупинити витік інновацій під час війни
16:58
Ексклюзив
Куп'янськ
Намагання РФ взяти Куп'янськ будуть трансформовані в певні здобутки, - військовий експерт Селезньов
16:56
ЄС Україна
Рада ЄС схвалила нову угоду з Україною, що замінить "торговельний безвіз"
16:52
У Словаччині зіткнулися два поїзди
У Словаччині зіткнулися два поїзди: відомо про десятки поранених
16:30
Оновлено
опалення
Міненерго спростувало інформацію про скорочення термінів опалювального сезону
16:26
Володимир Зеленський в онлайн-зверненні до учасників 71-ї щорічної сесії Парламентської асамблеї НАТО
Зростання власного виробництва зброї допомагає Україні просуватися, - Зеленський
16:22
Ексклюзив
У Великій Британії можливі дочасні вибори, - професор Грубінко
16:15
Володимир Зеленський
Зеленський закликав НАТО терміново надати Україні ППО для захисту енергетики
16:08
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:04
Ексклюзив
Башар Асад та путін
Кремль в якийсь момент пожертвує родиною Асадів, - експерт-міжнародник Данилов
16:01
OPINION
Нова тактика РФ: ворог атакує залізничну інфраструктуру — яка мета?
15:46
Оновлено
Трамп виступив перед ізраїльським парламентом
"Кінець епохи терору та смерті": Трамп виступив перед ізраїльським парламентом
15:38
Ще сім країн мають намір приєднатися до ініціативи НАТО PURL, - Сибіга
15:15
НАТО
У Нідерландах стартували ядерні навчання НАТО Steadfast Noon 2025
15:00
Ексклюзив
Мирослав Кувалдін
Потрібно пережити цю відрижку імперії, - Мирослав Кувалдін
14:29
Ексклюзив
ЗСУ
Ситуація по лінії боєзіткнення однакова, ворог застосовує броньовану техніку за несприятливої погоди, - командир полку БС "Ахіллес" Федоренко
14:00
Кая Каллас
Каллас у Києві оголосила про додаткові 100 млн євро від ЄС на зимову допомогу Україні
14:00
OPINION
Російська "опозиція": чвари, чвари, чвари...
13:57
ЗСУ, Харківщина
ЗСУ мають успіхи в Куп’янську: військовослужбовець розповів подробиці
13:45
Огляд
Проєкт Innovation Challenge: як Україна збиватиме російські КАБи засобами НАТО
13:26
Джоел Мокір, Філіп Агіон та Пітер Ховітт отримали Нобелівську премію з економіки 2025 року
Нобелівську премію з економіки отримали троє дослідників за пояснення інноваційного зростання
12:56
Вибух після удару безпілотником по НПЗ в Уфі (Башкортостан, РФ)
Українські дрони атакували нафтобазу у Феодосії та кілька електропідстанцій в Криму, - ЗМІ
12:45
Ізраїльтяни чекають звільнення захоплених ХАМАС заручників
ХАМАС звільнив усіх 20 живих ізраїльських заручників
12:23
Оновлено
Наслідки атаки РФ на Одещину
РФ атакувала Україну ударними БПЛА: на Чернігівщині загинула людина, на Одещині є поранений
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV