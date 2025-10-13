Росія почне повертатися в часи СРСР через брак пального, - експерт з енергетики Закревський

Про це в етері Еспресо заявив заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський.

"Вже відбувається у них оце - "все гірше". І вони однозначно пішли не по нашому шляху подолання кризи. Нагадаю, наш рецепт був - ринкова економіка, 2% податків і повністю повна дерегуляція. Ми тоді за чотири місяці ми досягли того, що ми подолали кризу, а потім в протязі року докупили там бензовозів стільки, що можна було і семиденні черги перечекати на кордоні з нашими партнерами. Вони пішли іншим шляхом: Іран, Венесуела, талони, безкоштовно і так далі і тому подібне, а це шлях в нікуди", - розповів він.

Закревський поділився думками, що в росіян буде далі.

"Що в них буде, я вже визначився. Я розумію, що з ними станеться. Вони просто почнуть повертатися в Радянський Союз, почнуть менше їздити. Все більше автомобілів будуть стояти, люди будуть виїжджати там декілька людей їхати на роботу і так далі. Не через те, що вони так захочуть, чи грошей у них не вистачає. Через те що бензину нема, і вони будуть економити. У когось цього тижня талончик, у когось іншого тижня талончик. І вони будуть просто скочуватися в Радянський Союз, в злидні і табуретки", - сказав експерт.

На його думку, у РФ нічого іншого не придумають.

"Просто будуть зменшуватися кількість логістики в Російській Федерації, кількість автомобілів уже у них впала, продажі. Про це вже говорять, вони просто будуть їх позбавлятися, тому що сенсу не буде мати", - підсумував Закревський.