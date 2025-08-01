Росія у липні на третину збільшила експорт газу до Європи, - Reuters

Про це пише Reuters.

Згідно з розрахунками, заснованими на даних європейської групи з транспортування газу Entsog, експорт російського газу через трубопровід "Турецький потік" досяг 51,5 млн кубометрів на добу в липні, тоді як у червні цей показник становив 37,6 млн кубометрів. Це також на 4,7% більше, ніж у липні 2024 року (49,2 млн кубометрів).

Водночас загальний обсяг поставок російського газу до Європи через "Турецький потік" за перше півріччя цього року склав близько 9,93 млрд кубометрів, що перевищує показник 9,3 млрд кубометрів за аналогічний період минулого року.

Для порівняння: у 2022 році постачання становили понад 63 млрд кубометрів, а до повномасштабного вторгнення — 175–180 млрд кубометрів щороку.

"Турецький потік" є наразі єдиним транзитним маршрутом для російського газу до Європи. Це сталося після того, як Україна вирішила не продовжувати п'ятирічну транзитну угоду з Москвою, термін дії якої закінчився 1 січня.