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Росія завдала Україні екологічних збитків на щонайменше 2,6 трлн грн, - Міндовкілля

Юлія Юліна
14 жовтня, 2024 понедiлок
19:56
Економіка Каховська ГЕС, підтоплення

Країна-агресорка завдала Україні екологічних збитків на щонайменше 2,6 трлн грн. Шкода, завдана довкіллю, є однією з найбільших у грошовому еквіваленті

Зміст

Про це в інтерв'ю Укрінформу сказала очільниця Міндовкілля Світлана Гринчук.

"Уже зафіксовано понад 6 тисяч різних кейсів. За підрахунками, це десь 2,6–2,7 трлн гривень. Шкода, завдана довкіллю, є однією з найбільших у грошовому еквіваленті, тому що це величезна кількість пошкоджених та знищених сільськогосподарських земель, лісових угідь природоохоронного та промислового статусу, забруднених басейнів наших водних артерій. Величезні заміновані та забруднені вибуховими предметами", - заявила вона.

Чиновниця зазначила, що через обстріли РФ щодня відбуваються пожежі, які охоплюють сотні гектарів лісу. Для приборкання вогню надзвичайники не можуть використовувати всі можливі засоби через замінування. На сьогодні понад пів мільйона гектарів лісів заміновані, додала Гринчук.

"Лише з початку року пожежами пошкоджено понад 23 тис. га лісів. Щодня ця цифра збільшується", - констатувала очільниця Міндовкілля.

"На сьогодні 20% природоохоронних територій України – під окупацією або в зоні бойових дій. Орієнтовна шкода тільки природно-заповідному фонду України, нарахована нашими фахівцями, становить майже 650 млрд грн", - додала вона.

Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
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