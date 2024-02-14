Розпочав роботу Фонд розвитку потенціалу України: цільовий бюджет сягне $65 млн
13 лютого розпочав роботу Фонд розвитку потенціалу України (Ukraine Capacity Development Fund – UCDF), що адмініструється МВФ. Він має сприяти підтримці реформ
Про це повідомила пресслужба Мінфіну.
План роботи Фонду уже схвалено. Ключові напрями Трастового фонду: економічні та фінансові реформи, що узгоджуються з заходами у межах програми Механізму розширеного фінансування МВФ (EFF). Зокрема, фіскальні реформи, монетарна політика, зміцнення фінансової доброчесності, боротьба з корупцією, а також технічна допомога з макроекономічних питань.
Очільник Мінфіну Сергій Марченко наголосив на важливості посилення інституційної спроможності уряду України, і подякував країнам-донорам Фонду.
"Ми вдячні урядам Японії, Нідерландів, Словаччини, Латвії, Литви та Ірландії за підтримку Фонду. Ми відчуваємо вашу потужну допомогу як на початку повномасштабного вторгнення, так і зараз. Допомога країн-донорів є сигналом, що ми на правильному шляху", — сказав міністр.
Зазначається, що у середньостроковій перспективі цільовий бюджет Фонду розвитку потенціалу України у розмірі 65 млн доларів США сприятиме підтримці реформ, спрямованих на забезпечення макроекономічної та фінансової стабільності, повоєнної відбудови та інтеграції до ЄС. Станом на зараз внески донорів становлять 16,5 млн доларів США.
- Представники Міжнародного валютного фонду 12 лютого прибули до Києва й зустрілися з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.
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