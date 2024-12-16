"Санкційний тиск проти енергосектору РФ варто продовжувати": Шмигаль поговорив із прем'єром Словаччини Фіцо
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів переговори з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Український лідер наголосив на посиленні санкцій проти РФ
Про це Шмигаль написав у Telegram.
Так, під час зустрічі український прем'єр підкреслив, що пріоритетом України є гарантована енергетична безпека для всієї Європи, зокрема безперебійне забезпечення природним газом у зимовий період.
"Україна готова виконувати зобовʼязання, які ми взяли в рамках Угоди про асоціацію з ЄС. Тому якщо Єврокомісія офіційно звернеться до України щодо транзиту будь-якого газу, окрім російського, ми звичайно будемо це обговорювати та готові реалізувати відповідні домовленості на основі принципів енергетичної безпеки, як усього ЄС, так і кожної європейської нації", - наголосив Шмигаль.
Під час розмови він наголосив, що угода України з Росією про транзит газу завершує дію 1 січня 2025 року і не буде продовжена.
"Санкційний тиск проти російського енергосектору варто продовжувати, це один з ключових елементів примусу росії до реального миру", - додав Шмигаль.
- У понеділок, 7 жовтня, в Ужгороді прем’єр-міністри України та Словаччини, Денис Шмигаль та Роберт Фіцо, провели другі міжурядові консультації. Очільник словацького уряду заявив, що його країна "холодно ставиться" до членства України в НАТО.
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