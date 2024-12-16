"Санкційний тиск проти енергосектору РФ варто продовжувати": Шмигаль поговорив із прем'єром Словаччини Фіцо

Про це Шмигаль написав у Telegram.

Так, під час зустрічі український прем'єр підкреслив, що пріоритетом України є гарантована енергетична безпека для всієї Європи, зокрема безперебійне забезпечення природним газом у зимовий період.

"Україна готова виконувати зобовʼязання, які ми взяли в рамках Угоди про асоціацію з ЄС. Тому якщо Єврокомісія офіційно звернеться до України щодо транзиту будь-якого газу, окрім російського, ми звичайно будемо це обговорювати та готові реалізувати відповідні домовленості на основі принципів енергетичної безпеки, як усього ЄС, так і кожної європейської нації", - наголосив Шмигаль.

Під час розмови він наголосив, що угода України з Росією про транзит газу завершує дію 1 січня 2025 року і не буде продовжена.

"Санкційний тиск проти російського енергосектору варто продовжувати, це один з ключових елементів примусу росії до реального миру", - додав Шмигаль.