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Що буде з цінами на електроенергію: тарифи з 1 липня

28 червня, 2024 п'ятниця
14:16
Економіка електроенергія

Із початку літа та збільшенням кількості обстрілів інфраструктури України, багато споживачів очікують на зміни в тарифах на електроенергію. Чи буде підвищення цін із 1 липня – читайте у матеріалі Еспресо

Зміст

Українці щодня стикаються з новими цінами, тому питання тарифів, які набирають чинності з 1 липня, викликає значний інтерес і деяке занепокоєння серед громадян та підприємств.

Ціни на електроенергію з 1 липня

В Україні уряд затвердив новий фіксований тариф на електроенергію для населення. Тож, згідно з постановою №632, із 1 червня тариф на електроенергію для побутових споживачів збільшився із 2,64 грн/кВт∙год до 4,32 грн/кВт∙год. Варто підкреслити, що тариф є фіксованим та не диференціюється за обсягом споживання. Оскільки дана ціна має діяти до кінця 2024 року, змін у вартості електроенергії в липні не передбачається.

Значне підвищення вартості електроенергії в минулому місяці викликало значне занепокоєння громадян, однак експерти пояснюють, що таке рішення було вимушеним. Так, нардеп Сергій Нагорняк, який є членом парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг зазначив, що такі заходи дозволять державним компаніям припинити субсидування населення і зібрати достатньо коштів для того, щоб реалізувати проекти з добудови 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС. Також це дасть змогу "Укргідроенерго" розпочати побудову Канівської ГАЕС, що матиме 1000 МВт потужності.

Тариф запроваджений з початку літа поширюватиметься на всіх побутових споживачів:

  • Споживачів, які є частиною колективних об'єднань у житловому секторі (ОСББ, гуртожитки тощо), де електрика йде на використання побутових потреб мешканців.
  • Споживачів з електричним опаленням (з 1 червня до 30 вересня).
  • Інших споживачів, які мають право на використання електроенергії за тарифами для побутових споживачів згідно з законодавством.

Крім того, в Україні залишаються в силі тарифні коефіцієнти для власників двозонних та тризонних лічильників електроенергії. Вночі, з 23:00 до 07:00, коли навантаження на енергосистему найменше, вартість тарифу менша від основного на 50%, тому користувачі платять лише 2,16 грн/кВт∙год, як пояснюють у Yasno. Втім, встановлення двозонного лічильника вимагає деяких витрат, тому його окупність може становитиме близько року, залежно від рівня споживання електроенергії.

Варто також зазначити, що з 1 червня тарифи на електроенергію для бізнесу зросли. Це стало відомо після засідання НКРЕКП 20 травня. Метою цього кроку було заохочення збільшення обсягу імпорту електроенергії в нічні години. Вартість електроенергії для підприємств залежить від декількох факторів, зокрема тарифу самого постачальника та класу напруги, тому кінцева ціна для промислових споживачів у різних регіонах України різниться.

Що відомо про підвищення тарифів на електроенергію в Україні

Раніше перший заступник голови комітету ВР із питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко заявив, що Кабмін має намір підвищити тариф на електроенергію для побутових споживачів майже у півтора раза. Нові ціни може бути встановлено вже влітку. Пізніше у Міненерго підтвердили, що дискусії з цього приводу дійсно тривають.

17 травня народний депутат Сергій Нагорняк повідомив, що з 1 червня тарифи на електроенергію для населення, ймовірно, зростуть до 4,5-5 грн/кВт.

Своєю чергою в Мінсоцполітики запевнили, що при підвищенні тарифів у держави є гроші на субсидії для всіх родин, які потребують допомоги в оплаті житлово-комунальних послуг.

Нагадаємо, до 1 червня 2023 року в Україні діяли значно нижчі тарифи на електроенергію для населення. Було встановлено два основні тарифи: за використання до 250 кВт-год на місяць споживачі платили 1,44 грн/кВт-год, а за перевищення цього ліміту - 1,68 грн/кВт-год.

Теги:
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Суспільство
Україна
політика
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