Рада ЄС вдається до процедури проти надмірного дефіциту бюджетів для семи держав-членів
У п'ятницю, 26 липня, Рада ЄС прийняла рішення, які встановлюють наявність надмірного дефіциту для Бельгії, Франції, Італії, Угорщини, Мальти, Польщі та Словаччини
Про це повідомляє пресслужба органу.
Також Рада встановила, що Румунія, яка перебуває під процедурою надмірного дефіциту з 2020 року, не вжила ефективних заходів для виправлення свого дефіциту, і тому процедура повинна залишатися відкритою.
"Процедура надмірного дефіциту на основі дефіциту спрямована на те, щоб усі держави-члени повернули або підтримували дисципліну в бюджетах своїх урядів, а також уникали надмірного дефіциту. Зрештою, мета полягає в тому, щоб підтримувати низький рівень державного боргу або зменшити високий борг до прийнятного рівня", - йдеться у повідомленні.
Держави-члени повинні дотримуватися бюджетної дисципліни на основі критеріїв і контрольних значень, встановлених у договорах ЄС: їхній дефіцит не повинен перевищувати 3% їхнього валового внутрішнього продукту (ВВП), а їхній борг не повинен перевищувати 60% їхнього ВВП.
Якщо в державі-члені виникає надмірний дефіцит, метою процедури його усунення є швидке його виправлення шляхом посиленого контролю держав-членів і надання їм рекомендацій щодо вжиття ефективних заходів для виправлення дефіциту.
У Раді зазначили, що ближче до кінця року Єврокомісія запропонує рекомендації державам-членам щодо вжиття ефективних заходів для виправлення їхнього дефіциту протягом певного періоду часу. Рекомендації можуть містити коригувальний шлях бюджету, виражений у числовому виразі, і кінцевий термін.
Очікується, що Комісія представить рекомендації для рекомендацій Ради приблизно в листопаді.
На підставі повідомлених і підтверджених даних за 2023 рік, усі держави-члени, які зараз підпадають під процедуру надмірного дефіциту, у 2023 році мали дефіцит загального державного управління, який перевищив базове значення Договору:
- Італія (-7,4%)
- Угорщина (-6,7%)
- Румунія (-6,6%)
- Франція (-5,5%)
- Польща (-5,1%)
- Мальта (-4,9%)
- Словаччина (-4,9%)
- Бельгія (-4,4%)
Кабінет міністрів України схвалив зміни до державного бюджету, які пропонують збільшити його видатки на 500,3 млрд грн, 495,3 млрд з яких хочуть спрямувати на потреби безпеки й оборони.
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