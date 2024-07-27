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Головна Економіка Рада ЄС вдається до процедури проти надмірного дефіциту бюджетів для семи держав-членів

Рада ЄС вдається до процедури проти надмірного дефіциту бюджетів для семи держав-членів

Ксенія Золотова
27 липня, 2024 субота
10:35
Економіка ЄС

У п'ятницю, 26 липня, Рада ЄС прийняла рішення, які встановлюють наявність надмірного дефіциту для Бельгії, Франції, Італії, Угорщини, Мальти, Польщі та Словаччини

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Про це повідомляє пресслужба органу.

Також Рада встановила, що Румунія, яка перебуває під процедурою надмірного дефіциту з 2020 року, не вжила ефективних заходів для виправлення свого дефіциту, і тому процедура повинна залишатися відкритою. 

"Процедура надмірного дефіциту на основі дефіциту спрямована на те, щоб усі держави-члени повернули або підтримували дисципліну в бюджетах своїх урядів, а також уникали надмірного дефіциту. Зрештою, мета полягає в тому, щоб підтримувати низький рівень державного боргу або зменшити високий борг до прийнятного рівня", - йдеться у повідомленні.

Держави-члени повинні дотримуватися бюджетної дисципліни на основі критеріїв і контрольних значень, встановлених у договорах ЄС: їхній дефіцит не повинен перевищувати 3% їхнього валового внутрішнього продукту (ВВП), а їхній борг не повинен перевищувати 60% їхнього ВВП. 

Якщо в державі-члені виникає надмірний дефіцит, метою процедури його усунення є швидке його виправлення шляхом посиленого контролю держав-членів і надання їм рекомендацій щодо вжиття ефективних заходів для виправлення дефіциту. 

У Раді зазначили, що ближче до кінця року Єврокомісія запропонує рекомендації державам-членам щодо вжиття ефективних заходів для виправлення їхнього дефіциту протягом певного періоду часу. Рекомендації можуть містити коригувальний шлях бюджету, виражений у числовому виразі, і кінцевий термін.

Очікується, що Комісія представить рекомендації для рекомендацій Ради приблизно в листопаді.

На підставі повідомлених і підтверджених даних за 2023 рік, усі держави-члени, які зараз підпадають під процедуру надмірного дефіциту, у 2023 році мали дефіцит загального державного управління, який перевищив базове значення Договору:

  • Італія (-7,4%)
  • Угорщина (-6,7%)
  • Румунія (-6,6%)
  • Франція (-5,5%)
  • Польща (-5,1%)
  • Мальта (-4,9%)
  • Словаччина (-4,9%)
  • Бельгія (-4,4%)

Кабінет міністрів України схвалив зміни до державного бюджету, які пропонують збільшити його видатки на 500,3 млрд грн, 495,3 млрд з яких хочуть спрямувати на потреби безпеки й оборони.

Теги:
Світ
Польща
ЄС
бюджет
Словаччина
Франція
Італія
Бельгія
Угорщина
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