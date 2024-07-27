Рада ЄС вдається до процедури проти надмірного дефіциту бюджетів для семи держав-членів

Про це повідомляє пресслужба органу.

Також Рада встановила, що Румунія, яка перебуває під процедурою надмірного дефіциту з 2020 року, не вжила ефективних заходів для виправлення свого дефіциту, і тому процедура повинна залишатися відкритою.

"Процедура надмірного дефіциту на основі дефіциту спрямована на те, щоб усі держави-члени повернули або підтримували дисципліну в бюджетах своїх урядів, а також уникали надмірного дефіциту. Зрештою, мета полягає в тому, щоб підтримувати низький рівень державного боргу або зменшити високий борг до прийнятного рівня", - йдеться у повідомленні.

Держави-члени повинні дотримуватися бюджетної дисципліни на основі критеріїв і контрольних значень, встановлених у договорах ЄС: їхній дефіцит не повинен перевищувати 3% їхнього валового внутрішнього продукту (ВВП), а їхній борг не повинен перевищувати 60% їхнього ВВП.

Якщо в державі-члені виникає надмірний дефіцит, метою процедури його усунення є швидке його виправлення шляхом посиленого контролю держав-членів і надання їм рекомендацій щодо вжиття ефективних заходів для виправлення дефіциту.

У Раді зазначили, що ближче до кінця року Єврокомісія запропонує рекомендації державам-членам щодо вжиття ефективних заходів для виправлення їхнього дефіциту протягом певного періоду часу. Рекомендації можуть містити коригувальний шлях бюджету, виражений у числовому виразі, і кінцевий термін.

Очікується, що Комісія представить рекомендації для рекомендацій Ради приблизно в листопаді.

На підставі повідомлених і підтверджених даних за 2023 рік, усі держави-члени, які зараз підпадають під процедуру надмірного дефіциту, у 2023 році мали дефіцит загального державного управління, який перевищив базове значення Договору:

Італія (-7,4%)

Угорщина (-6,7%)

Румунія (-6,6%)

Франція (-5,5%)

Польща (-5,1%)

Мальта (-4,9%)

Словаччина (-4,9%)

Бельгія (-4,4%)

Кабінет міністрів України схвалив зміни до державного бюджету, які пропонують збільшити його видатки на 500,3 млрд грн, 495,3 млрд з яких хочуть спрямувати на потреби безпеки й оборони.