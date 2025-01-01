Шмигаль розповів про рекордні залишки на єдиному казначейському та валютному рахунках за підсумками 2024 року
За підсумками 2024 року залишки на єдиному казначейському рахунку становлять понад 100 млрд грн, а на валютних рахунках – більш як 163 млрд грн, що є рекордними показниками
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками наради щодо виконання держбюджету та основних показників економічного й соціального розвитку.
"Рік завершуємо впевнено. Державний бюджет за 2024 рік виконано. Усі пріоритетні видатки профінансовані, виконали всі соціальні зобов’язання. За даними Державного казначейства, всі платіжки, що були подані – проведені", – написав Шмигаль.
У Міністерстві фінансів повідомили, що до загального фонду держбюджету надійшло близько 2,2 трлн грн податків, зборів та обов'язкових платежів. Всього до загального й спеціального фондів надійшло понад 3,1 трлн грн.
Також під час наради йшлось про те, що за 2024 рік уряд залучив $41,7 млрд зовнішнього фінансування, з яких третина – $12,6 млрд – це безповоротні гранти.
"Найбільшими донорами України цьогоріч стали Європейський Союз, Сполучені Штати, МВФ, Японія, Світовий банк, Канада, Велика Британія. Тільки у грудні цього року було залучено 9,3 млрд доларів", – додав прем'єр.
Він також нагадав, що у 2024-му Росія вперше почала платити за завдані Україні збитки. Так, за словами Шмигаля, важливим досягненням цього року став перший транш, що буде забезпечений майбутніми доходами від заморожених російських активів.
"Ідеться про 1 млрд доларів від США через програму Світового банку. Це є частиною ініціативи G7 загальним обсягом 50 млрд доларів. Скоординували завдання на наступний рік – усі заморожені російські активи мають бути конфісковані та передані на користь України. Будемо працювати в цьому напрямку", – наголосив Шмигаль.
- Мінфін раніше повідомляв, що за підсумками 2024 року надходження платежів до загального фонду держбюджету від Державної податкової служби становили понад 1 трлн грн.
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