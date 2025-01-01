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Головна Економіка Шмигаль розповів про рекордні залишки на єдиному казначейському та валютному рахунках за підсумками 2024 року

Шмигаль розповів про рекордні залишки на єдиному казначейському та валютному рахунках за підсумками 2024 року

Юлія Лаврук
1 січня, 2025 середа
12:32
Економіка

За підсумками 2024 року залишки на єдиному казначейському рахунку становлять понад 100 млрд грн, а на валютних рахунках – більш як 163 млрд грн, що є рекордними показниками

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками наради щодо виконання держбюджету та основних показників економічного й соціального розвитку.

"Рік завершуємо впевнено. Державний бюджет за 2024 рік виконано. Усі пріоритетні видатки профінансовані, виконали всі соціальні зобов’язання. За даними Державного казначейства, всі платіжки, що були подані – проведені", – написав Шмигаль.

У Міністерстві фінансів повідомили, що до загального фонду держбюджету надійшло близько 2,2 трлн грн податків, зборів та обов'язкових платежів. Всього до загального й спеціального фондів надійшло понад 3,1 трлн грн.

Також під час наради йшлось про те, що за 2024 рік уряд залучив $41,7 млрд зовнішнього фінансування, з яких третина – $12,6 млрд – це безповоротні гранти. 

"Найбільшими донорами України цьогоріч стали Європейський Союз, Сполучені Штати, МВФ, Японія, Світовий банк, Канада, Велика Британія. Тільки у грудні цього року було залучено 9,3 млрд доларів", – додав прем'єр.

Він також нагадав, що у 2024-му Росія вперше почала платити за завдані Україні збитки. Так, за словами Шмигаля, важливим досягненням цього року став перший транш, що буде забезпечений майбутніми доходами від заморожених російських активів. 

"Ідеться про 1 млрд доларів від США через програму Світового банку. Це є частиною ініціативи G7 загальним обсягом 50 млрд доларів. Скоординували завдання на наступний рік – усі заморожені російські активи мають бути конфісковані та передані на користь України. Будемо працювати в цьому напрямку", – наголосив Шмигаль.

  • Мінфін раніше повідомляв, що за підсумками 2024 року надходження платежів до загального фонду держбюджету від Державної податкової служби становили понад 1 трлн грн.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
податки
державний бюджет
Денис Шмигаль
уряд Шмигаля
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