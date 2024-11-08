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Головна Економіка Шмигаль запевнив, що жодних обмежень на заготівлю дров для населення не буде

Шмигаль запевнив, що жодних обмежень на заготівлю дров для населення не буде

Юлія Юліна
8 листопада, 2024 п'ятниця
17:23
Економіка на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що президент Володимир Зеленський не підпише законопроєкт щодо штрафів за зберігання дров

Зміст

Про це він заявив на виїзному засіданні уряду 8 листопада.

"Ба більше, держава й уряд усіляко сприятиме українцям, які заготовлюють дрова для опалення своїх осель узимку. Маємо для цього відповідну програму підтримки, яку реалізовуємо разом із партнерами", - наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, що Верховна Рада 10 жовтня ухвалила законопроєкт Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за правопорушення у сфері захисту рослинного світу, лісокористування та протидії незаконному обігу деревини. Якщо зміни набудуть чинності, то перевезення, зберігання, збут дерев, чагарників або деревини без документів каратимуться штрафом або позбавленням волі.

Читайте також: Штрафи за дрова: за яку кількість деревини на подвір’ї зібрались карати українців

  • Міністр енергетики Герман Галущенко раніше заявляв, що Україна пройде зиму в нормальному режимі, якщо Росія не завдаватиме нових критичних ударів по енергосистемі.
  • У вересні Шмигаль розповів, що цю зиму, як і минулу, Україна планує пройти з газом власного видобутку, без залучення допомоги від партнерів.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Кабмін
Денис Шмигаль
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