Шмигаль запевнив, що жодних обмежень на заготівлю дров для населення не буде
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що президент Володимир Зеленський не підпише законопроєкт щодо штрафів за зберігання дров
Про це він заявив на виїзному засіданні уряду 8 листопада.
"Ба більше, держава й уряд усіляко сприятиме українцям, які заготовлюють дрова для опалення своїх осель узимку. Маємо для цього відповідну програму підтримки, яку реалізовуємо разом із партнерами", - наголосив Шмигаль.
Нагадаємо, що Верховна Рада 10 жовтня ухвалила законопроєкт Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за правопорушення у сфері захисту рослинного світу, лісокористування та протидії незаконному обігу деревини. Якщо зміни набудуть чинності, то перевезення, зберігання, збут дерев, чагарників або деревини без документів каратимуться штрафом або позбавленням волі.
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- Міністр енергетики Герман Галущенко раніше заявляв, що Україна пройде зиму в нормальному режимі, якщо Росія не завдаватиме нових критичних ударів по енергосистемі.
- У вересні Шмигаль розповів, що цю зиму, як і минулу, Україна планує пройти з газом власного видобутку, без залучення допомоги від партнерів.
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