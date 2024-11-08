Шмигаль запевнив, що жодних обмежень на заготівлю дров для населення не буде

Про це він заявив на виїзному засіданні уряду 8 листопада.

"Ба більше, держава й уряд усіляко сприятиме українцям, які заготовлюють дрова для опалення своїх осель узимку. Маємо для цього відповідну програму підтримки, яку реалізовуємо разом із партнерами", - наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, що Верховна Рада 10 жовтня ухвалила законопроєкт Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за правопорушення у сфері захисту рослинного світу, лісокористування та протидії незаконному обігу деревини. Якщо зміни набудуть чинності, то перевезення, зберігання, збут дерев, чагарників або деревини без документів каратимуться штрафом або позбавленням волі.

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