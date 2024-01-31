Шмигаль заявив, що вперше в історії Україна проходить опалювальний сезон на газі власного видобутку
Україна вперше в історії проходить опалювальний сезон на газі власного видобутку, на сьогодні у сховищах - близько 10 мільярдів кубів газу
Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає "Укрінформ".
За його словами, "Нафтогаз" і ДП "Укргазвидобування" збільшили обсяги видобутку на 11%, а також відкрили нові свердловини видобутку газу доволі великого об'єму.
"Зараз у наших сховищах - близько 10 мільярдів кубічних метрів газу. І ми дійсно проходимо цей опалювальний сезон на газі виключно українського видобутку", - сказав Шмигаль.
Він також додав, що Україна проходить цю зиму зі збалансованою електроенергосистемою.
- Нещодавно Шмигаль заявив, що уряд не планує зміни жодних тарифів для населення: пільговий тариф на електроенергію буде збережений.
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