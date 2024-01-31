Шмигаль заявив, що вперше в історії Україна проходить опалювальний сезон на газі власного видобутку

Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає "Укрінформ".

За його словами, "Нафтогаз" і ДП "Укргазвидобування" збільшили обсяги видобутку на 11%, а також відкрили нові свердловини видобутку газу доволі великого об'єму.

"Зараз у наших сховищах - близько 10 мільярдів кубічних метрів газу. І ми дійсно проходимо цей опалювальний сезон на газі виключно українського видобутку", - сказав Шмигаль.

Він також додав, що Україна проходить цю зиму зі збалансованою електроенергосистемою.