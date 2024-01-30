Уряд не планує міняти пільговий тариф на електрику для населення взимку, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд не планує зміни жодних тарифів для населення: пільговий тариф на електроенергію буде збережений
Про це він повідомив на засіданні уряду 30 січня.
"Продовжуємо підтримувати українські родини та зберігаємо пільговий тариф на електроенергію для населення. Він був і залишається 2 гривні 64 копійки за кВт-год. Загалом цієї зими уряд не планує зміни жодних тарифів для населення", - йдеться у повідомленні.
Крім того, як розповів прем'єр, у жодному з регіонів України станом на 30 січня немає відключень світла. Відбулися масштабні ремонти, завдяки яким додалося 2,2 ГВт потужності.
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"Також збільшили до 1,7 ГВт наші можливості імпорту електроенергії завдяки повній синхронізації із мережею ENTSO-E. Попри постійні атаки, які продовжуються і цієї зими, ракетами та "шахедами" на об’єкти української енергетики, особливо на сході України, в наших домівках є світло, і це насамперед заслуга наших енергетиків", - вказав Шмигаль.
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