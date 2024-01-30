Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Уряд не планує міняти пільговий тариф на електрику для населення взимку, - Шмигаль

Уряд не планує міняти пільговий тариф на електрику для населення взимку, - Шмигаль

30 січня, 2024 вiвторок
15:24
Суспільство електроенергія

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд не планує зміни жодних тарифів для населення: пільговий тариф на електроенергію буде збережений

Про це він повідомив на засіданні уряду 30 січня. 

"Продовжуємо підтримувати українські родини та зберігаємо пільговий тариф на електроенергію для населення. Він був і залишається 2 гривні 64 копійки за кВт-год. Загалом цієї зими уряд не планує зміни жодних тарифів для населення", - йдеться у повідомленні. 

Крім того, як розповів прем'єр, у жодному з регіонів України станом на 30 січня немає відключень світла. Відбулися  масштабні ремонти, завдяки яким додалося 2,2 ГВт потужності.

Читайте також: Комунальні платежі. Пояснюємо, якими будуть тарифи на світло і воду з 1 лютого та що варто знати про платіжки на газ

"Також збільшили до 1,7 ГВт наші можливості імпорту електроенергії завдяки повній синхронізації із мережею ENTSO-E. Попри постійні атаки, які продовжуються і цієї зими, ракетами та "шахедами" на об’єкти української енергетики, особливо на сході України, в наших домівках є світло, і це насамперед заслуга наших енергетиків", - вказав Шмигаль. 

  • 9 січня Кабмін скасував мораторій на відключення світла та нарахування пені за заборгованість за житлово-комунальні послуги. Виняток – зона активних бойових дій. У компанії Yasno розповіли, як відключатимуть споживачів.
Теги:
Україна
Денис Шмигаль
Читайте також:
Валерій Залужний
30 січня, 2024 вiвторок
Зеленський не звільняв Залужного, - прессекретар президента
Зеленський
29 січня, 2024 понедiлок
Усі гроші, які йшли на підтримку українців, залишались за кордоном, - Зеленський про підтримку біженців з України в Німеччині
Наслдки атаки "шахедів" на Дніпропетровщину 30 січня
30 січня, 2024 вiвторок
Масштабна повітряна атака РФ: "шахед" влучив в об'єкт інфраструктури на Дніпропетровщині
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.76
    Купівля 37.76
    Продаж 38.35
  • EUR
    Купівля 41
    Продаж 41.88
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
30 січня
15:10
єОселя
єОселя: розширився список типів житла, які можна купити за програмою
14:58
Skynex
Rheinmetall заявила, що Україна отримала батарею ЗРК Skynex, у Defense Express прокоментували
14:57
біженці
В ООН стверджують, що до 80% біженців з України планують повернутися додому
14:47
Норвегія
Проживання лише в притулку і без домашніх тварин: Норвегія посилює правила для біженців з України
14:39
Бріджит Брінк
"Україна програла на полі бою, Захід не може змиритися": маніпуляції іноземних ЗМІ за 30 січня
14:35
ракета
РФ із початку року випустила по Україні понад 330 ракет і близько 600 дронів, – Зеленський
14:27
літо в Антарктиці
Сніги тануть, з'являється рослинність: українські полярники показали літо в Антарктиці
14:21
Оновлено
ЗСУ, мобілізація
Уряд спрямував до Ради законопроєкт щодо мобілізації, - нардеп Гончаренко
14:17
Оновлено
РФ уночі поцілила ракетою по прибудові до готелю в Мирнограді: загинула людина
14:08
криптовалюта
У Ліхтенштейні дозволили оплату держпослуг криптовалютою
14:04
OPINION
Віталій Портников
Візит Сіярто до Ужгорода: Угорщина може розблокувати європейську допомогу Україні
13:48
електроенергія, шахеди
Захист енергооб'єктів від атак РФ: Найєм розповів, що вдалося зробити та скільки ще триватимуть роботи
13:48
Ігор Кондратюк
Кондратюк припустив, що Козловський 3 місяці не в ЗСУ, бо не перераховує виплат експродюсеру
13:42
Росіяни вчетверте за місяць впустили авіабомби на власну територію: розвідка Британії назвала причину такої тенденції
13:40
YouTube, Facebook, Instagram та VPN: лікарям на ТОТ заборонили користуватись соцмережами, - Спротив
13:37
Іл-76 РФ
Росія відмовляється передати тіла полонених, які нібито загинули в Іл-76, - Юсов
13:31
Вихваляв Захарченка, Гіві, Моторолу, називав війну "громадянською": клірику УПЦ (МП) дали 2 роки ув'язнення
13:25
Обстріл Авдіївки 30 січня
Росіяни зранку обстріляли з артилерії Авдіївку: загинула жінка
13:14
Харків, ілюстративне фото
Окупанти вдарили по передмістю Харкова
13:07
Нідерланди Україна біженці
Мало держав погодяться, - нардеп Цимбалюк про ідею Зеленського передавати допомогу біженцям через уряд України
13:00
Буданов і Кунінорі
Обговорювали "цікаві ідеї": Буданов зустрівся з послом Японії в Україні Кунінорі
12:49
Якої температури чекати і чи будуть опади: Наталка Діденко про погоду наприкінці січня
12:38
Девід Кемерон
Кемерон приїхав на Близький Схід і заявив, що Британія розглядає визнання палестинської державності
12:35
Чарльз ІІІ
Короля Чарльза і Кейт Міддлтон виписали з лікарні 
12:35
Ексклюзив
Мережа Telegram
Telegram потрібно заборонити на період дії воєнного стану, - політолог Кошель
12:33
китайський літак C919
На початку січня до Білорусі чотири рази надходив військовий вантаж з Китаю, - ЗМІ
12:31
Віктор Орбан
Орбан назвав умову, за якої готовий розблокувати 50 млрд євро для України
12:25
Українські медики отримали 27 евакуаційних швидких від уряду ОАЕ
Українські медики отримали 27 евакуаційних швидких від уряду ОАЕ
12:18
PR
Прикраси Swarovski
Прикраси Swarovski – ідеальна ідея подарунка для ваших близьких
12:14
Новини Львова
Індекс корупції: Україна піднялась на 10 позицій, Росія і Туреччина побили антирекорд
12:12
електроенергія, шахеди
Ворог обстріляв підстанцію на Дніпропетровщині: ситуація в енергосистемі станом на 30 січня
12:05
OPINION
Сергій Руденко
Гра у Безуглу
11:53
Мобілізація, повістки
В оборонному комітеті Ради висловилися щодо мобілізації нардепів і "відкупу" працівників
11:52
Імран Хан
Експрем'єра Пакистану Хана засудили до 10 років ув'язнення за розголошення держтаємниці
11:48
Міністерство оборони України
Україна впровадила ще 18 стандартів НАТО в безпеці та обороні: серед них навігація та робота водолазів
11:47
На фото: Михайло Локшин
Пропагандисти РФ обурилися виділенням держкоштів на фільм режисера, який засудив війну в Україні
11:26
обстріл Харківщини
Росіяни за місяць здійснили понад 1900 обстрілів прикордоння України, – ДПСУ
11:24
Ексклюзив
Атомний авіаносець США Carl Vinson
США не атакуватимуть Іран, - сходознавець Якубович
11:18
Огляд
світ, міжнародний огляд
НАТО готується до можливого нападу РФ, а США думають про удар по Ірану. Акценти світових ЗМІ 30 січня
11:07
сектор Газа
Перемовини щодо шеститижневого перемир'я у Газі перебувають на ранній стадії, - NYT
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV