Сибіга закликав переходити від заморожування росактивів до арешту

Про це він написав у соцмережі X.

"Коли йдеться про знерухомлені російські активи, настав час переходити від заморожування до арешту – використовувати не лише прибутки, а й самі активи для підтримки оборони, стійкості та відновлення України", - зазначив очільник українського МЗС.

When it comes to immobilized Russian assets, it is time to move from freezing to seizing—use not only profits, but also assets themselves, to support Ukraine's defense, resilience, and recovery. It is fair and legitimate to make the aggressor compensate for the damages and harm. — Andrii Sybiha ???????? (@andrii_sybiha) December 15, 2024

Сибіга також додав, що справедливо і законно змусити агресора відшкодувати завдані збитки та шкоду.