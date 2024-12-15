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Сибіга закликав переходити від заморожування росактивів до арешту

Катерина Ганжа
15 грудня, 2024 неділя
13:59
Економіка Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про потребу переходу від заморожування російських активів до їхнього арешту

Зміст

Про це він написав у соцмережі X. 

"Коли йдеться про знерухомлені російські активи, настав час переходити від заморожування до арешту використовувати не лише прибутки, а й самі активи для підтримки оборони, стійкості та відновлення України", - зазначив очільник українського МЗС. 

 

Сибіга також додав, що справедливо і законно змусити агресора відшкодувати завдані збитки та шкоду.

  • На початку листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що збитки, яких Україна зазнала внаслідок російської агресії, сягнули близько $800 мільярдів. 
  • Також Володимир Зеленський заявляв, що Україна прагне прямої передачі заморожених російських активів, які сягають 300 мільярдів доларів. 
Теги:
Новини
Україна
Росія
Війна з Росією
Андрій Сибіга
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