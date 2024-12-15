Сибіга закликав переходити від заморожування росактивів до арешту
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про потребу переходу від заморожування російських активів до їхнього арешту
Про це він написав у соцмережі X.
"Коли йдеться про знерухомлені російські активи, настав час переходити від заморожування до арешту – використовувати не лише прибутки, а й самі активи для підтримки оборони, стійкості та відновлення України", - зазначив очільник українського МЗС.
Сибіга також додав, що справедливо і законно змусити агресора відшкодувати завдані збитки та шкоду.
- На початку листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що збитки, яких Україна зазнала внаслідок російської агресії, сягнули близько $800 мільярдів.
- Також Володимир Зеленський заявляв, що Україна прагне прямої передачі заморожених російських активів, які сягають 300 мільярдів доларів.
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