"Склади заповнені до даху": Центренерго заявила, що Україні вистачить вугілля до кінця опалювального сезону
На складах державної компанії Центренерго зараз утричі більше вугілля, ніж в опалювальний сезон 2023 року. Цього достатньо для стабільної роботи ТЕС
Про це повідомила пресслужба Центренерго.
"Склади - заповнені вугіллям по самий дах, ТЕС спалюють менше, ніж поповнюємо, і воно все їде і їде. Причому левова частка - з державних шахт", - ідеться у повідомленні.
"Загалом, якщо порівнювати опалювальний сезон минулого року і цей, то ми стали втричі міцнішими. Бо збільшили на 250 відсотків потужності наших ТЕС та втричі - кількість вугілля на складах", - додали у компанії.
При цьому там не уточнили кількість вугілля, яка є на складах.
У компанії зазначили, що нині на об'єктах Центренерго триває безпрецедентна ремонтна кампанія, яка сприятиме нарощуванню генерації.
Довідка: До складу Центренерго входять три теплоелектростанції: Трипільська ТЕС у Київській області, Зміївська ТЕС у Харківській області, Вуглегірська ТЕС у Донецькій області (остання – тимчасово окупована). До повномасштабної війни їхня сумарна встановлена потужність виробничих активів становила 7665 МВт, що дорівнювало близько 14 % від загальної потужності електростанцій України.
- Раніше повідомлялося, що в цьому опалювальному сезоні Центренерго залучить 8 енергоблоків сумарною потужністю 1640 МВт. Навколо Трипільської та Зміївської ТЕС ще влітку почали зводити захисні споруди.
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