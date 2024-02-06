"Склади заповнені до даху": Центренерго заявила, що Україні вистачить вугілля до кінця опалювального сезону

Про це повідомила пресслужба Центренерго.

"Склади - заповнені вугіллям по самий дах, ТЕС спалюють менше, ніж поповнюємо, і воно все їде і їде. Причому левова частка - з державних шахт", - ідеться у повідомленні.

"Загалом, якщо порівнювати опалювальний сезон минулого року і цей, то ми стали втричі міцнішими. Бо збільшили на 250 відсотків потужності наших ТЕС та втричі - кількість вугілля на складах", - додали у компанії.

При цьому там не уточнили кількість вугілля, яка є на складах.

У компанії зазначили, що нині на об'єктах Центренерго триває безпрецедентна ремонтна кампанія, яка сприятиме нарощуванню генерації.

Довідка: До складу Центренерго входять три теплоелектростанції: Трипільська ТЕС у Київській області, Зміївська ТЕС у Харківській області, Вуглегірська ТЕС у Донецькій області (остання – тимчасово окупована). До повномасштабної війни їхня сумарна встановлена потужність виробничих активів становила 7665 МВт, що дорівнювало близько 14 % від загальної потужності електростанцій України.