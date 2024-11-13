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Головна Економіка США надали Україні $1,35 млрд гранту: на що підуть кошти

США надали Україні $1,35 млрд гранту: на що підуть кошти

Юлія Лаврук
13 листопада, 2024 середа
10:36
Економіка прапори України та США

Україна отримала $1,35 млрд гранту від США. Ці кошти направлять на пріоритетні гуманітарні та соціальні програми

Зміст

Про це повідомили прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та Міністерство фінансів.

Залучене фінансування спрямують на відшкодування пріоритетних соціальних та гуманітарних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення виплати заробітних плат педагогам.

Американський уряд надав фінансування через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та в координації з міністерством фінансів США, Державним департаментом США.

"Пряма бюджетна підтримка від США з лютого 2022 року сягнула 28,2 млрд доларів. Це – найбільша фінансова допомога Україні серед усіх країн світу. Надійне партнерство з США допомагає Уряду України зберігати фінансову стабільність та підтримувати громадян через надання основних державних послуг, таких як освіта та рятувальні служби", – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

У відомстві також зазначили, що цьогоріч бюджетна підтримка від США передбачена у розмірі $7,8 млрд, з яких вже мобілізовано $5,2 млрд.

  • У рамках пакета додаткового фінансування від Конгресу США в Україну вже доставили 83% критично важливих боєприпасів, 67% засобів протиповітряної оборони та 60% вогневих засобів.
Теги:
Новини
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Україна
США
допомога Україні
підтримка України
допомога США Україні
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