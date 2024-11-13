США надали Україні $1,35 млрд гранту: на що підуть кошти

Про це повідомили прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та Міністерство фінансів.

Залучене фінансування спрямують на відшкодування пріоритетних соціальних та гуманітарних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення виплати заробітних плат педагогам.

Американський уряд надав фінансування через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та в координації з міністерством фінансів США, Державним департаментом США.

"Пряма бюджетна підтримка від США з лютого 2022 року сягнула 28,2 млрд доларів. Це – найбільша фінансова допомога Україні серед усіх країн світу. Надійне партнерство з США допомагає Уряду України зберігати фінансову стабільність та підтримувати громадян через надання основних державних послуг, таких як освіта та рятувальні служби", – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

У відомстві також зазначили, що цьогоріч бюджетна підтримка від США передбачена у розмірі $7,8 млрд, з яких вже мобілізовано $5,2 млрд.