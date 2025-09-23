США вочевидь не надаватимуть Україні фінансову допомогу, - професор Айзенберг

Про це розповів в етері Еспресо професор Мангеттенського університету (США) Ігор Айзенберг.

"Я не бачу, щоб Дональд Трамп погодився відновити фінансову, економічну допомогу Україні, а також надавати нову військову допомогу. Є ще зброя і боєприпаси, які Україна має продовжувати отримувати, принаймні протягом всього наступного року. Це зброя, яку адміністрація Байдена оплатила з бюджету ініціативи допомоги Україні в галузі безпеки, там приблизно на $5,5-6 млрд. Це вони розмістили замовлення в компаніях, які виробляють зброю та боєприпаси, щоб спеціально для України вироблялися. Це постачається Україні в міру виготовлення цієї зброї та боєприпасів", - сказав він.

Айзенберг зауважив, що треба ще, щоб Трамп це не припинив.

"А Сполучені Штати, вочевидь, адміністрації Трампа вони не будуть надавати Україні, на превеликий жаль, фінансову, економічну допомогу. Це лягає таким обов'язком на європейські країни, тому що більше ніхто Україні таку допомогу надати не може. І це проблема, тому що американська допомога, вона була суттєвою. Там було приблизно 10 млрд доларів на рік, які просто перераховувались в український бюджет і коштом цих грошей в Україні фінансувались , наприклад, охорона здоров'я, освіта. Я вже не кажу ще про гуманітарну допомогу, скажімо, коли треба було відновлювати щось, що було зруйновано в електромережах", - підсумував професор.