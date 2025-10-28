Стармер вважає, що "перспективи для України покращуються" після санкцій США проти російської нафти
Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що останні санкції проти РФ "мали глибокий вплив" на її економіку, й тепер "ми перебуваємо в кращому становищі"
Про це він розповів Bloomberg.
Стармер сказав, що "перспективи для України покращуються" після американських санкцій проти нафти РФ – компаній "Лукойл" і "Роснафта".
"Ми перебуваємо в кращому становищі. Минулого тижня відбулися дійсно значні події", – додав він.
За словами Стармера, найбільшим досягненням у цьому контексті є те, що зроблено щодо санкцій. Очільник британського уряду нагадав, що Європа спочатку запровадила обмеження проти великих нафтових компаній Росії, потім Дональд Трамп ввів санкції проти "Лукойлу" й "Роснафти", а ЄС вийшов з новим, 19-м санкційним пакетом.
"І все це відбулося протягом кількох днів. Це мало глибокий вплив на російську економіку", – підкреслив Стармер.
- У середу, 22 жовтня, міністерство фінансів США ввело санкції проти двох найбільших російських нафтокомпаній — "Роснефть" і "Лукойл" — через відмову Москви завершити війну в Україні.
- Через декілька днів після цього компанія "Лукойл" заявила, що має намір продати свої активи за кордоном через "обмежувальні заходи деяких держав".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.82 Купівля 41.82Продаж 42.31
- EUR Купівля 48.66Продаж 49.33
- Актуальне
- Важливе