Стармер вважає, що "перспективи для України покращуються" після санкцій США проти російської нафти

Про це він розповів Bloomberg.

Стармер сказав, що "перспективи для України покращуються" після американських санкцій проти нафти РФ – компаній "Лукойл" і "Роснафта".

"Ми перебуваємо в кращому становищі. Минулого тижня відбулися дійсно значні події", – додав він.

За словами Стармера, найбільшим досягненням у цьому контексті є те, що зроблено щодо санкцій. Очільник британського уряду нагадав, що Європа спочатку запровадила обмеження проти великих нафтових компаній Росії, потім Дональд Трамп ввів санкції проти "Лукойлу" й "Роснафти", а ЄС вийшов з новим, 19-м санкційним пакетом.

"І все це відбулося протягом кількох днів. Це мало глибокий вплив на російську економіку", – підкреслив Стармер.