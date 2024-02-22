Суд стягнув на користь Міноброни майже 2 млн грн за порушення термінів постачання товарів для ЗСУ
Північний апеляційний господарський суд ухвалив рішення стягнути з суб’єкта господарювання майже 2 млн грн на користь Міністерства оборони України через порушення термінів доставки товарів для Збройних сил України
Про це повідомило Міноборони.
"Північний апеляційний господарський суд ухвалив рішення про стягнення з субʼєкта господарювання на користь Міністерства оборони України 1 827 819,93 грн. Стягнення стосуються порушень умов договору на закупівлю – а саме термінів постачання товарів речової служби", - розповіли в оборонному відомстві.
Суб’єкт господарювання добровільно сплатив зазначені кошти Міноборони України, згідно з результатами розгляду справи.
Водночас вказано, що минулого місяця на користь відомства в порядку добровільного виконання судових рішень було сплачено 25 411 587,32 грн.
- 16 грудня повідомлялось, з вересня 2023 року на користь Міністерства оборони України з компаній, які не виконали умов договорів, стягнули 21,2 млн грн.
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