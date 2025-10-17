Про це Свириденко повідомила у telegram.

"Тривають спільні консультації урядів України та Словацької Республіки у Кошицях. Вдячна премʼєру Роберту Фіцо за прийом. Продовжуємо конструктивний українсько-словацький діалог та співпрацю на практичних рівнях", - написала Свириденко.

Вона додала, що ключовими в обговореннях зі словацькими колегами стали теми посилення тиску на РФ, примушення її до миру, захист критичної інфраструктури та європейська єдність.

"Це не просто політичні гасла, а життєва необхідність", - наголосила Свириденко.

Як пише "Європейська правда", словацький премʼєр Роберт Фіцо на зустрічі зі Свириденко підтримав вступ України до ЄС.

"Якщо ваша країна ухвалила рішення і вважає, що ваше майбутнє Євросоюзі, то ми також вважаємо, що те, що ви будете в ЄС – підтримає стабільність в регіоні й надасть нові імпульси для наших двосторонніх відносин", – сказав Фіцо.

Прем’єр Словаччини наголосив, що коли Україна вступить в ЄС – співробітництво між країнами буде посилено. Водночас наголосив, що країни мають різні погляди щодо членства України в НАТО.