Тарифи треба було підіймати ще у 2020 році, - експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин Гончар
Експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар вважає, що тарифи на комунальні послуги необхідно було підвищувати ще чотири роки тому
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Це те, що мало б бути зроблено не вчора, а позавчора, насправді десь починаючи року з 2020-го це повинно було б бути в розвитку, але невігласька, популістська влада, як завжди, уникає якихось таких кроків, які знижують її рейтинг. А тепер все одно виникла необхідність підняття тарифів. Звісно, що хтось думає, що у півтора раза піднявся тариф і тепер все швидко відновиться, що зруйноване, закупиться додаткове обладнання і на зиму все буде гаразд. Ні, тих грошей не вистачить, тому що обсяги завданої шкоди обчислюються мільярдами, і не в гривнях. Тому в цих умовах підняття тарифів безперечно допоможе в чомусь, але казати, що це врятує нас, не доводиться", - пояснив Гончар.
За його словами, необхідно було протягом останніх чотирьох років системно підіймати тариф та покращувати стан енергосистеми.
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"Якби пояснювалося зі сторони влади, що це необхідно робити, а особливо, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії, були руйнації об'єктів енергетики, - тоді вже потрібно було це робити. Цілком зрозуміло, що це було б сприйнято суспільством. Звісно, нікому не подобається, з погляду споживача, коли йому залазять у кишеню, виймаючи додаткові гроші, але за цих обставин, я думаю, потрібне розуміння. Суперечок багато й зараз, якщо поглянути у Facebook, то багато хто говорить: може, не підвищувати, можна було б ще й знизити, а хтось говорить, що це мало підвищили. Так чи інакше, цей крок необхідний", - підсумував експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин.
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