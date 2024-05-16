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Це неправильний підхід: нардеп Синютка по підвищення тарифів на електроенергію для населення

16 травня, 2024 четвер
16:10
Економіка тарифи на електроенергію, лічильник
Зміст

Олег Синютка, народний депутат України, вважає, що відключення світла, які зараз проходять, - підготовка населення, громадської думки для того, щоб люди спокійніше сприйняли підняття цін на електроенергію

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Підвищення тарифів – рішення, яке приймається урядом України. Звичайно, що парламент має і повинен впливати на такі рішення, але ж ви бачите, що цього тижня нема жодного пленарного засідання Верховної Ради. Сподіваюся, наступного тижня, коли парламент все-таки збереться, ми точно будемо ставити це питання перед урядовцями. Вже два тижні поспіль за понад два роки повномасштабної агресії представники уряду, як це прописано у законі про регламент, приходять у Верховну Раду і намагаються щось пояснити, що вони роблять, а точніше, чому вони не роблять тих чи інших очевидних речей", - прокоментував Олег Синютка.

За його словами, наступної п'ятниці, 24 травня, народні обранці будуть ставити питання про тарифи та електроенергію, тому що ворог завдавав ударів по українських ТЕС і, очевидно, є дефіцит електроенергії у пікові часи споживання. До уряду ставилися питання щодо витрат коштів на захист енергетики, однак, на жаль, не почули ні розрахунків, ні конкретних сум ефективності витрачання цих грошей. І у результаті маємо уражені ТЕС.

"З іншого боку ніхто з влади не може пояснити, як ми будемо виходити з цієї ситуації. Як будемо готуватися, щоб під час пікових навантажень все-таки додавати додаткову напругу, яка потрібна, на жаль, поки що стратегії вирішення цієї проблеми від влади, уряду не бачимо. Розумію, що урядникам соромно йти до наших партнерів і знову просити, бо історія з газовим турбогенератором, який в екстрааварійному режимі літаком доставлявся з США до Європи, а потім всю зиму пролежав на складі непідключений. А після такої безгосподарності, безвідповідальності, то з яким лицем ті ж самі представники влади підуть до наших партнерів що-небудь просити", - зауважив народний обранець.

На його думку, відключення світла, які зараз проходять, - підготовка населення, громадської думки для того, щоб люди спокійніше сприйняли підняття цін на електроенергію.

"А підніметься тариф на електроенергію, автоматично підвищаться ціни на інші житлово-комунальні послуги. Мені видається, що замість того, аби уряд думав, а яким чином фінансувати, як в Україні створити додаткові генеруючі потужності, то вони думають, а як би сталося так, аби населення спокійніше сприйняло ріст тарифів. Це неправильний підхід. Я думаю, про це в парламенті має бути розмова з урядом", - резюмував Синютка.

  • Напередодні перший заступник голови комітету ВР із питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко заявив, що Кабмін має намір підвищити тариф на електроенергію для побутових споживачів майже у півтора раза. Нові ціни може бути встановлено вже влітку.
  • 10 травня заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук розповіла, що у Міністерстві енергетики України обговорюють можливе підвищення тарифів на світло, оскільки потрібні ресурси для наступного опалювального сезону.
Теги:
Суспільство
Україна
Верховна Рада
ВРУ
Війна з Росією
Олег Синютка
уряд Шмигаля
Енергетика
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