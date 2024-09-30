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У Держбюджет-2025 пропонують закласти кошти на вирощування бавовни. Її використовують для виробництва пороху

Юлія Юліна
30 вересня, 2024 понедiлок
19:52
Економіка

В аграрному комітеті ВР пропонують закласти в бюджет на наступний рік 300 млн грн на держпідтримку фермерам для вирощування бавовнику

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Про це в коментарі AgroPolit.com сказав ініціатор поправки до законопроєкту про Держбюджет, заступник голови аграрного комітету ВР, нардеп від "Слуги Народу" Степан Чернявський.

"Відновлення вирощування бавовнику в південних регіонах України є важливим кроком у напрямі розвитку аграрного сектору та підвищення економічної стійкості країни. Відновлення посівних площ бавовнику позитивно вплине на всі три промислові галузі, зокрема, текстильну, легку та оборонну, забезпечуючи стабільні постачання сировини, знижуючи виробничі витрати та підтримуючи економічний розвиток та зміцнення внутрішньої економіки, зменшення імпортної залежності та підвищення рівня технологічної самостійності країни", - пояснив політик.

Він також пояснив, чому пропонує закласти в бюджет щонайменше 300 млн грн.

"У проєкті на 2025 рік я запропонував включити програму підтримки вирощування бавовни в сумі не менше 300 млн грн. Держпідтримка покриватиме орієнтовно 50% затрат на вирощування бавовни на гектар – близько 10 тис. грн. Ми говорили про необхідність посіяти у 2025 році  не менше 30 тис. га бавовнику", - сказав Чернявський.

Він також зазначив, що бавовну використовують для виробництва пороху.

"Дуже сподіваюся на підтримку своїх колег депутатів, адже вирощування бавовни – це не просто агро, це кроки до посилення обороноздатності країни. Адже бавовна використовується для виробництва пороху", - заявив нардеп.

За його словами, такою держпідтримкою зможуть скористатися фермери Одещини та Миколаївщини.

  • У квітні очільник Одеської ОВА Кіпер казав, що в області мають намір почати вирощувати бавовну. Для цієї сільськогосподарської культури у Бессарабії склалися ідеальні природно-кліматичні умови.
Теги:
Новини
Верховна Рада
Війна з Росією
державний бюджет
Слуга народу
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