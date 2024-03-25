У Харкові через дефіцит електроенергії достроково завершать опалювальний сезон
У Харкові почнуть вимикати опалення в будинках уже 26 березня. Влада вважає це єдиним заходом, який дасть можливість зменшити навантаження на енергосистему
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
За його словами, станом на 25 березня у Харкові вдалося частково відновити надання комунальних послуг у житлових будинках. Однак дефіцит електроенергії все ще відчутний.
"Через це чи не єдиним із можливих заходів для зменшення навантаження на енергосистему вбачається дострокове завершення опалювального сезону. Тільки це дозволить нам забезпечити електроенергією максимальну кількість споживачів та дати гарячу воду в будинки харківʼян", - написав Терехов.
Відключати опалення почнуть уже завтра, 26 березня. Температура повітря на вулиці - сприятлива, зазначив мер.
Також Терехов зазначив, що попри запуск метро потужностей для наземного електротранспорту в Харкові ще не вистачає. Замість трамваїв і тролейбусів пасажирів продовжують перевозити безоплатні муніципальні автобуси.
- Російська армія в ніч на 22 березня атакувала Україну 151 засобом повітряного нападу. Українська ППО знищила 92 ворожі цілі. У Харкові окупанти завдали понад 15 ударів по обʼєктах енергетики. Місто фактично повністю залишилося без світла.
- Станом на 24 березня у Харкові зруйновані усі трансформаторні підстанції й ТЕЦ.
- Проте 25 березня у Харкові вдалося запустити метро. До цього воно працювало лише як укриття.
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