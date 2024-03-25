У Харкові через дефіцит електроенергії достроково завершать опалювальний сезон

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами, станом на 25 березня у Харкові вдалося частково відновити надання комунальних послуг у житлових будинках. Однак дефіцит електроенергії все ще відчутний.

"Через це чи не єдиним із можливих заходів для зменшення навантаження на енергосистему вбачається дострокове завершення опалювального сезону. Тільки це дозволить нам забезпечити електроенергією максимальну кількість споживачів та дати гарячу воду в будинки харківʼян", - написав Терехов.

Відключати опалення почнуть уже завтра, 26 березня. Температура повітря на вулиці - сприятлива, зазначив мер.

Також Терехов зазначив, що попри запуск метро потужностей для наземного електротранспорту в Харкові ще не вистачає. Замість трамваїв і тролейбусів пасажирів продовжують перевозити безоплатні муніципальні автобуси.