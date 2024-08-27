У Києві працюють над тим, щоб графіки відключень світла були прогнозовані, - заступник голови КМДА

Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в етері Київ24.

"Ми сподіваємося і працюємо зараз з фахівцями Укренерго, для того, щоб ми прийшли в прогнозовані відключення - щоб не було аварійних відключень", - сказав Поворозник.

За його словами, вчора у Києві були проблеми не тільки зі світлом, а й з водою, оскільки при відсутності світла відразу перестають працювати насосні станції.

"Вчора нам протягом доби практично вдалося повернути воду, повернути кругом світло. Звичайно, ми орієнтуємося на загальну ситуацію по електриці у країні. І на сьогодні ще також будуть працювати графіки відключень", - додав заступник голови КМДА.