У Києві працюють над тим, щоб графіки відключень світла були прогнозовані, - заступник голови КМДА
Київ спільно з Укренерго працюють над тим, щоб у столиці застосовували прогнозовані графіки, а не аварійні відключення
Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в етері Київ24.
"Ми сподіваємося і працюємо зараз з фахівцями Укренерго, для того, щоб ми прийшли в прогнозовані відключення - щоб не було аварійних відключень", - сказав Поворозник.
За його словами, вчора у Києві були проблеми не тільки зі світлом, а й з водою, оскільки при відсутності світла відразу перестають працювати насосні станції.
"Вчора нам протягом доби практично вдалося повернути воду, повернути кругом світло. Звичайно, ми орієнтуємося на загальну ситуацію по електриці у країні. І на сьогодні ще також будуть працювати графіки відключень", - додав заступник голови КМДА.
- У вівторок, 27 серпня, графіки стабілізаційних відключень українських споживачів від електроенергії діятимуть упродовж всієї доби.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.15 Купівля 41.15Продаж 41.58
- EUR Купівля 45.81Продаж 46.46
- Актуальне
- Важливе