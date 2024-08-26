Укренерго спрогнозувало ситуацію з відключеннями електрики 27 серпня
У вівторок, 27 серпня, графіки стабілізаційних відключень українських споживачів від електроенергії діятимуть упродовж всієї доби
Про це повідомляє ДТЕК.
За попередньою інформацією від Укренерго, у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях будуть задіяні графіки стабілізаційних відключень.
Черги відключень:
- 00:00 - 06:00 три черги відключень,
- 06:00 - 11:00 чотири черги,
- 11:00 - 15:00 три черги,
- 15:00 - 21:00 чотири черги,
- 21:00 - 00:00 три черги.
"Висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень графіків", - йдеться у повідомленні.
- Увечері 25 серпня російська окупаційна армія запустила ударні БПЛА по території України. Зранку 26 серпня зафіксували активність 11 російських бортів Ту-95МС та Ту-22М3. Унаслідок атаки є загиблі та постраждалі, руйнування в різних регіонах.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.13 Купівля 41.13Продаж 41.58
- EUR Купівля 45.76Продаж 46.43
- Актуальне
- Важливе