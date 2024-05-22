У Києві та чотирьох областях графіки вимкнень електрики застосують на годину раніше, - ДТЕК

Про це повідомляє ДТЕК.

Зазначається, що можливі відключення світла очікуються у Києві, на Київщині, Одещині, Донеччині, Дніпропетровщині.

Графіки відключень сьогодні діятимуть з 19:00 до 24:00. У ДТЕК обіцяють повідомити у разі змін графіку.