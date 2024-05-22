У Києві та чотирьох областях графіки вимкнень електрики застосують на годину раніше, - ДТЕК
Увечері середи, 22 травня, у Києві та чотирьох регіонах України будуть діяти графіки відключення світла з 19:00 до 24:00
Про це повідомляє ДТЕК.
Зазначається, що можливі відключення світла очікуються у Києві, на Київщині, Одещині, Донеччині, Дніпропетровщині.
Графіки відключень сьогодні діятимуть з 19:00 до 24:00. У ДТЕК обіцяють повідомити у разі змін графіку.
- З 22 травня в Київський області тимчасово відключатимуть вуличне освітлення в Броварах, Требухові та Княжичах.
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