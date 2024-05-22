На Київщині в кількох населених пунктах відключатимуть вуличне освітлення

Про це повідомив у Telegram мер Броварів Ігор Сапожко.

"У зв'язку критичною ситуацією в енергосистемі держави та необхідністю максимальної економії електроенергії прийнято рішення про тимчасове відключення вуличного освітлення в Броварах, Княжичах та Требухові з 22 травня до стабілізації ситуації", - написав Сапожко.

Читайте також. Віцеканцлер Німеччини Габек запропонував спосіб протидіяти енергетичному терору РФ

Раніше Укренерго повідомило, що станом на ранок 22 травня в Україні було знеструмлено 425 населених пунктів. Водночас з 07:00 до 20:00 22 травня Укренерго скасувало обмеження споживання в усіх областях.