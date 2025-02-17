В Україні 17 лютого запровадили аварійні відключення світла
Зранку понеділка, 17 лютого, у столиці України та низці областей ввели екстрені відключення світла через російські атаки на енергооб'єкти
Про це інформує ДТЕК.
Зокрема, обмеження торкнулися міста Києва, а також Київської і Дніпропетровської областей.
Відповідне розпорядження надало зранку 17 лютого Укренерго. Там зазначають, що відключення діятимуть на території України, а причиною називають посилення заходів обмеження наслідки російських атак на енергооб’єкти.
Зазначається, що першочергово будуть відключати промислові споживачі та бізнес. Водночас обмеження для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках.
- Уночі 17 лютого російська армія атакувала Україну ударними БПЛА. На Запоріжжі сталося загоряння нежитлової будівлі, на Полтавщині пошкоджено будинки, у Сумах зруйновано СТО, а в Харкові і на Київщині є потерпілі. Детальніше про наслідки атак ворожих дронів читайте за посиланням.
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