В Україні 17 лютого запровадили аварійні відключення світла

Про це інформує ДТЕК.

Зокрема, обмеження торкнулися міста Києва, а також Київської і Дніпропетровської областей.

Відповідне розпорядження надало зранку 17 лютого Укренерго. Там зазначають, що відключення діятимуть на території України, а причиною називають посилення заходів обмеження наслідки російських атак на енергооб’єкти.

Зазначається, що першочергово будуть відключати промислові споживачі та бізнес. Водночас обмеження для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках.

Уночі 17 лютого російська армія атакувала Україну ударними БПЛА. На Запоріжжі сталося загоряння нежитлової будівлі, на Полтавщині пошкоджено будинки, у Сумах зруйновано СТО, а в Харкові і на Київщині є потерпілі. Детальніше про наслідки атак ворожих дронів читайте за посиланням.



