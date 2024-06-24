У Мінвідновлення розповіли про зміни після лібералізації вантажних перевезень між Україною та ЄС

Про це повідомила пресслужба міністерства відновлення України.

Тепер для виконання перевезень відповідно до Угоди необхідно:

Мати на борту ліцензію на перевезення у паперовому вигляді. Українським перевізникам достатньо мати на борту вантажівки витяг про отримання ліцензії на міжнародні перевезення вантажів англійською мовою з QR-кодом. Отримати його можна у особистому кабінеті перевізника.

Мати документи на вантаж для порожнього транспорту. При виїзді з України порожнім транспортом водію необхідно обов’язково мати документи, що підтверджують повернення з вантажем, який водій буде забирати на зворотному шляху. Це може бути договір або підписана перевізником заявка. Ці документи повинні містити, зокрема, ім’я, контактні дані та адресу відправника. Також в них має бути вказано місце завантаження.

Мати на борту документи для підтвердження типу перевезення. Протягом всього рейсу на борту повинні бути документи у паперовому або електронному вигляді, які підтверджують тип перевезення. Йдеться про коносаменти, товаротранспортні накладні, вантажні митні декларації тощо.

Мати документи для повернення порожньої вантажівки. При поверненні до України порожнім, необхідно мати документи, що підтверджують перевезення вантажу у прямому сполученні.

Мати наліпку на лобовому склі вантажівки. На лобовому склі транспортного засобу повинна бути наліпка розміром 5 см. Її вигляд затверджений в Угоді. У разі, якщо перевізник виконує перевезення не за умовами Угоди, тобто не двостороннє України – ЄС чи ЄС – Україна, а, наприклад, за дозволом ЄКМТ, наліпка має бути прихована. Завантажити наліпку можна за посиланням.

Наліпка має допомогти контролюючим органам країн ідентифікувати вантажівки, що виконують перевезення відповідно до Угоди та попереджувати каботажні перевезення, додали у пресслужбі міністерства.

У Мінвідновлення наголосили: важливо, що до 10 липня діятиме перехідний період, який дозволить перевізникам забезпечити всі вантажівки відповідними документами та наліпками. З 10 липня всі ці правила стають обов’язковими для виконання всіма компаніями, що виконують перевезення відповідно до угоди.

Фото: facebook.com/Ministry.for.restoration

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України домовилось із міністерством транспорту і морських справ Чорногорії про лібералізацію всіх вантажних перевезень між країнами з 1 червня 2024 року.

Лібералізація вантажних перевезень, тобто можливість виконувати перевезення без потреби у спеціальних дозволах доступна до 36 країн, включно з країнами Європейського Союзу. Лише торік команді Міністерства відновлення вдалось домовитись про таку можливість з Норвегією, Північною Македонією та продовжити відповідну угоду з Молдовою та Туреччиною.