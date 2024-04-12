Україна та Чорногорія погодили "транспортний безвіз" для вантажних перевезень

Про це повідомляє міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Наша мета – щоб на карті Європі не лишилось країн, з якими в нас діє дозвільна система перевезень, а наші транспортні компанії могли доставляти товари у будь-яку країну без додаткових обмежень. Саме тому ми послідовно працюємо над лібералізацією вантажних перевезень з іншими країнами", - зазначив віцепрем'єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков.

Він нагадав, що більше ніж 10 років тому була підписана Угода про автомобільні перевезення між Україною і Чорногорією, а за цей час товарообіг між країнами зріс у сім разів. Це підтверджує те, що лібералізація вантажних перевезень на часі та піде на користь обом державам, додав посадовець.

Окрім вантажних перевезень, міністерство працює над розвитком регулярного та нерегулярного автобусного сполучення між державами.

"Важливо забезпечити наявність дозволів на нерегулярні рейси та можливість відкриття регулярного сполучення. Невдовзі очікуємо відкриття першого регулярного маршруту з Києва до Будви. Щодо нерегулярних дозволів, то цього року маємо доступні звичайні універсальні дозволи та дозволи на маятникові рейси з унікальною можливістю заміни групи пасажирів до 10%", – розповів заступник міністра Сергій Деркач.

Також, під час проведення перемовин було порушено питання можливості без паритетного виконання пасажирських перевезень українськими компаніями. Наразі сторони погодили, що у разі, якщо чорногорський перевізник відмовляється виконувати маршрут, то українська компанія може обслуговувати цей маршрут самостійно.

Довідково. Лібералізація вантажних перевезень, тобто можливість виконувати перевезення без потреби у спеціальних дозволах доступна до 36 країн, включно з країнами Європейського Союзу. Лише торік команді Міністерства відновлення вдалось домовитись про таку можливість з Норвегією, Північною Македонією та продовжити відповідну угоду з Молдовою та Туреччиною.