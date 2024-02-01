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У НАЗК розповіли, скільки декларацій за 2021 і 2022 роки подали держслужбовці

1 лютого, 2024 четвер
20:05
Економіка НАЗК

Учора, 31 січня, завершилася кампанія декларування за звітні періоди 2021 та 2022 років. Згідно з її результатами, держслужбовці подали 1 млн 457 тис. декларацій за відповідні два роки

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

"Кампанія декларування за звітні періоди 2021 та 2022 років, яка завершилася вчора, 31 січня 2024 року, є унікальною, оскільки декларанту одночасно необхідно було подати дві, три або чотири декларації, а їхня кількість та вид визначалися майже в кожному випадку індивідуально", - сказав заступник голови НАЗК Артем Ситник.

За 2021 рік публічні службовці подали 744,6 тис. декларацій, за 2022 - 712,9 тис. Їхня загальна сума становить 1 млн 457 тис.

"Проте понад половина цих декларацій, а саме 747 тис., була подана добровільно до набрання чинності закону про відновлення декларування 12 жовтня 2023 року: за 2021 рік – 427,2 тис., за 2022 рік – 319,6 тис", - зауважує НАЗК.

Підкреслюється, що в попередні роки, до повномасштабного вторгнення РФ, була зафіксована трохи більша кількість поданих декларацій: за 2020 рік - майже 792 тис. (щорічних та після звільнення), за 2019 рік - 909 тис. НАЗК вважає, що поясненням цього може бути можливість відтермінування для окремих декларантів обов’язку подати декларацію до завершення або скасування воєнного стану.

Ситник також наголосив, що зараз триває кампанія декларування за 2023 рік - вона завершться 31 березня.

  • 10 грудня НАЗК відкрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Теги:
Україна
НАЗК
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