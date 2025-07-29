У Польщі поскаржилися на збитки через відсутність українського зерна
Польська логістична компанія CSL заявила, що транспортні компанії, перевантажувальні термінали зазнають збитків через відсутність українського зерна
Про це сказала президентка CSL Лаура Головач.
"Ми розуміємо, що надходження української сировини, сільськогосподарської продукції та зерна на польський ринок – це погана справа, і вона ніколи не повинна відбуватися. Однак ми повинні розмежувати дві речі: дозвіл на транзит, а отже, на прибуток для польських портів і перевантажувальних терміналів, а також дозвіл на введення товарів в обіг. Ми вважаємо, що блокування перевантаження продуктів з України в Польщі є болючим для нашої економіки", – сказала вона.
Президентка логістичної компанії підкреслила, що імпорт здебільшого українських зернових культур не відбувається понад рік – таким чином збитків зазнають транспортні компанії, порти, перевантажувальні термінали.
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"Польські термінали, мабуть, всі стоять порожні і зазнають при цьому дуже великих витрат на обслуговування. Ми також помітили, що деякі країни, такі як Румунія, Німеччина, Туреччина, мають велику кількість зерна з України у своїх портах. Ці країни можуть діяти так, щоб займатися обробленням перевезення сировини і водночас не приводити до її розповсюдження на своїх вітчизняних ринках. У нас, на жаль, ця ситуація була занедбана. В результаті збитків зазнають транспортні компанії, порти, перевантажувальні термінали", – підкреслила Головач.
Вона резюмувала: втрачають "дуже великих сум коштів" залізничний транспорт, перевантаження, портове обслуговування зокрема.
"І це виглядає так, що склади стоять порожніми, а інші країни заробляють на цій діяльності та обслуговуванні цих товарів", – додала президентка CSL.
- У лютому 2024 року польські фермери передали офіційне повідомлення про відновлення страйків на кордоні з Україною. Блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" розпочалося 9 лютого. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня.
- Причина поновлення протестів, за словами одного з організаторів акції Романа Кондрува, була в тому, що з часу попередніх акцій влада нічого не зробила з проблемами технічного зерна з України.
- 12 лютого на українсько-польському кордоні, поблизу пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" поляки висипали зерно з українських фур просто на землю.
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