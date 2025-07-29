У Польщі поскаржилися на збитки через відсутність українського зерна

Про це сказала президентка CSL Лаура Головач.

"Ми розуміємо, що надходження української сировини, сільськогосподарської продукції та зерна на польський ринок – це погана справа, і вона ніколи не повинна відбуватися. Однак ми повинні розмежувати дві речі: дозвіл на транзит, а отже, на прибуток для польських портів і перевантажувальних терміналів, а також дозвіл на введення товарів в обіг. Ми вважаємо, що блокування перевантаження продуктів з України в Польщі є болючим для нашої економіки", – сказала вона.

Президентка логістичної компанії підкреслила, що імпорт здебільшого українських зернових культур не відбувається понад рік – таким чином збитків зазнають транспортні компанії, порти, перевантажувальні термінали.

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"Польські термінали, мабуть, всі стоять порожні і зазнають при цьому дуже великих витрат на обслуговування. Ми також помітили, що деякі країни, такі як Румунія, Німеччина, Туреччина, мають велику кількість зерна з України у своїх портах. Ці країни можуть діяти так, щоб займатися обробленням перевезення сировини і водночас не приводити до її розповсюдження на своїх вітчизняних ринках. У нас, на жаль, ця ситуація була занедбана. В результаті збитків зазнають транспортні компанії, порти, перевантажувальні термінали", – підкреслила Головач.

Вона резюмувала: втрачають "дуже великих сум коштів" залізничний транспорт, перевантаження, портове обслуговування зокрема.

"І це виглядає так, що склади стоять порожніми, а інші країни заробляють на цій діяльності та обслуговуванні цих товарів", – додала президентка CSL.