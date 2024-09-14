У проєкті держбюджету-2025 на телемарафон закладено 1,6 млрд гривень і при цьому заморожено зростання мінімальної зарплатні, - нардеп Железняк
До Верховної Ради урядом внесено проєкт державного бюджету на наступний 2025 рік. У ньому на телевізійний марафон "Єдині новини" передбачено витратити півтора мільярда гривень
Про це поінформував народний депутат України від партії "Голос" Ярослав Железняк.
Витрати на телемарафон
"Видатки на телеканал "Рада" зменшили, але недостатньо. В наступному році на них хочуть витратити 78,2 млн грн. Що менше, ніж в минулому році (198 млн грн злили), але в два рази більше ніж до того, як ОП (Офіс президента, - ред.) рейдернув канал.
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Ну і на сам "марафон" заклали, як в минулому році, 1,5 млрд грн. Тобто загальна цифра, яку спустять в трубу, буде 1,6 млрд грн", - зазначив політик.
Соціальні стандарти й виплати
Майже всі соціальні стандарти й показники, як наголошує Железняк, у даному проєкті бюджету-2025 заморожені. Тобто вони залишаться на рівні нинішнього року:
мінімальна зарплатня - 8 тис. грн;
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прожитковий мінімум - 2920 грн (для держслужбовців - 2102 грн).
Грошей на вибори не передбачено
"По виборах у бюджеті нічого поки не заклали. Тобто видатки на ЦВК майже на рівні цього року (навіть трохи менші)", - повідомив народний депутат.
- Опозиційні до президента Володимира Зеленського та його партії "Слуга Народу" політичні сили не мають доступу до участі в телемарафоні.
- Телеканали "Еспресо", "Прямий" та "5 канал" до етеру "марафону" не включені
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