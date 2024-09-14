У проєкті держбюджету-2025 на телемарафон закладено 1,6 млрд гривень і при цьому заморожено зростання мінімальної зарплатні, - нардеп Железняк

Про це поінформував народний депутат України від партії "Голос" Ярослав Железняк.

Витрати на телемарафон

"Видатки на телеканал "Рада" зменшили, але недостатньо. В наступному році на них хочуть витратити 78,2 млн грн. Що менше, ніж в минулому році (198 млн грн злили), але в два рази більше ніж до того, як ОП (Офіс президента, - ред.) рейдернув канал.

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Ну і на сам "марафон" заклали, як в минулому році, 1,5 млрд грн. Тобто загальна цифра, яку спустять в трубу, буде 1,6 млрд грн", - зазначив політик.

Соціальні стандарти й виплати

Майже всі соціальні стандарти й показники, як наголошує Железняк, у даному проєкті бюджету-2025 заморожені. Тобто вони залишаться на рівні нинішнього року:

мінімальна зарплатня - 8 тис. грн;

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прожитковий мінімум - 2920 грн (для держслужбовців - 2102 грн).

Грошей на вибори не передбачено

"По виборах у бюджеті нічого поки не заклали. Тобто видатки на ЦВК майже на рівні цього року (навіть трохи менші)", - повідомив народний депутат.