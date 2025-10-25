У Росії масово затримують зарплати: в розвідці заявляють, що борги зросли вчетверо за рік
Прострочена заборгованість із заробітної плати в Росії станом на кінець вересня 2025 року сягнула 1,95 млрд рублів — на 18,6 % більше, ніж місяцем раніше, і вчетверо більше, ніж у вересні минулого року
Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України.
За даними розвідки, три чверті боргів із зарплат виникли саме у 2025 році, ще п’ята частина — у 2024 році. Основна причина — нестача обігових коштів у підприємств.
Найбільші затримки фіксують у будівництві (44 %), видобутку корисних копалин (17,5 %) та обробній промисловості (11,6 %).
Проблеми з ліквідністю бізнесу відображаються і на податкових зборах. За перше півріччя Федеральна податкова служба РФ подала до судів вимоги про стягнення податків на суму 15 млрд рублів — у сім разів більше, ніж торік.
"Компанії дедалі рідше сплачують податкові борги добровільно, що змушує податківців шукати примусового стягнення", - наголосили в СЗРУ.
В розвідці вважають, що платоспроможність компаній стрімко погіршується через економічне уповільнення, дорогі кредити та санкційний тиск. За підсумками січня — липня, прибуток підприємств скоротився на 8 % — приблизно на 1,5 трлн рублів. Кожне четверте підприємство повідомляє про зростання неплатежів з боку контрагентів.
"На тлі стрімкого падіння прибутковості бізнесу кремль продовжує підвищувати податки, намагаючись зібрати більше грошей для "латання" бюджету. Але спроба обертається замкненим колом: податкова база скорочується, компанії закриваються або переходять у тінь, і влада змушена знову піднімати податки, щоб компенсувати втрати. Парадоксально, але водночас Росія планує видати кредити іншим державам на суму 1,8 трлн рублів (понад 18 млрд доларів) – навіть попри те, що всередині країни зростають борги, а економіка захлинається від нестачі грошей", - підсумували в Службі зовнішньої розвідки України.
- Минулого тижня Служба зовнішньої розвідки України повідомляла, що у Росії в’язні заробляють більше, ніж учителі, а школи потерпають від нестачі педагогів.
