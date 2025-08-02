У Волгоградській області РФ стався вибух на газопроводі, що живить військові об'єкти, - ЗМІ
У суботу, 2 серпня, у Волгоградській області РФ стався вибух на магістральному газопроводі "Центральна Азія – Центр"
Про це пише "Бабель" з посиланням на власні джерела.
Інцидент стався на ділянці магістрального газопроводу "Центральна Азія — Центр", що належить компанії "Газпром" і транспортує газ із Туркменістану через Узбекистан і Казахстан до Росії. За словами очевидців, у районі села Динамівське Нехаївського району пролунав потужний вибух.
На місце події прибули екстрені служби, поліція та ремонтні бригади.
Як пише видання, ця ділянка газогону постачає паливо стратегічно важливим підприємствам російської оборонної промисловості, серед яких Демихівський машинобудівний завод, літакобудівельну компанію "МіГ", завод з виготовлення набоїв "Магнум-к" та інші.
Транспортування газу цим газогоном зупинили на невизначений термін.
- 28 липня повідомлялось, що група "Нафтогаз" уклала першу угоду про закупівлю азербайджанського газу. Його поставку здійснюють через Болгарію та Румунію.
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