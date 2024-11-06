У жовтні видобуток газу в Україні зріс до максимуму з початку великої війни, - ExPro
За жовтень обсяги валового видобутку природного газу в Україні зросли на 2,3% у порівнянні з минулим роком – до 1,663 млрд кубометрів. Це найвищий місячний показник видобутку з січня 2022 року
Про це свідчать розрахунки видання ExPro.
Зазначається, що середньодобовий валовий видобуток природного газу у жовтні становить 53,6 млн кубометрів, на 1,3% більше, ніж у вересні. Також це найвище середньодобове значення видобутку з лютого 2022 року.
Загалом за десять місяців 2024 року Україна видобула майже 15,85 млрд кубометрів природного газу, що на 2% більше, ніж у 2023 році та на 2,7% більше, ніж у 2022-му.
Зокрема, Укргазвидобування збільшило видобуток природного газу на 1,6% – до 1,24 млрд кубометрів у жовтні 2024 року. Компанія видобула 12,1 млрд кубометрів газу за десять місяців 2024 року, що на 5,4% більше, ніж торік.
Укрнафта збільшила видобуток газу на 4,6% – до 96,4 млн кубометрів у вересні. З початку року підприємство видобуло 967 млн кубометрів, що на 7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Водночас приватні компанії збільшили обсяги видобутку газу на 4,4% у порівняні з минулим роком – до 324 млн кубометрів. Загалом, приватні компанії видобули 2,75 млрд кубометрів природного газу за 10 місяців цього року, на 12% менше, ніж у 2023 році.
Згідно з прогнозами ExPro обсяги валового видобутку природного газу в Україні за підсумками 2024 року можуть зрости на 2,2% або 420 млн кубометрів – до 19,1 млрд кубометрів.
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