Україна готує санкції проти капітанів російського "тіньового" флоту
Президент України Володимир Зеленський анонсував нові санкції проти капітанів російського "тіньового" флоту. Підготовка ще двох санкційних пакетів триває
Про це він заявив у своєму вечірньому відеозверненні.
"Сьогодні провів також нараду щодо нашої санкційної політики. Підготовлені три санкційні пакети, і перший пакет уже сьогодні застосований", - зазначив президент.
За його словами, санкції стосуються капітанів російського тіньового флоту.
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Крім того, Україна планує синхронізувати ці санкційні пакети зі своїми міжнародними партнерами, щоб "тиск працював у більшості юрисдикцій".
"Погодив на наступний тиждень синхронізацію санкцій партнерів у нашій юрисдикції: необхідні рішення партнерів мають бути підтверджені українськими санкціями", - підсумував Зеленський.
- У п'ятницю, 1 серпня, у Польщі під час зустрічі з польським міністром закордонних справ Радославом Сікорським глава українського МЗС Андрій Сибіга окреслив три головні інструменти, які мають посилити міжнародний тиск на Росію: санкції, політична ізоляція та повне використання заморожених російських активів на користь України.
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