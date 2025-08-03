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Головна Економіка Україна готує санкції проти капітанів російського "тіньового" флоту

Україна готує санкції проти капітанів російського "тіньового" флоту

Марія Науменко
3 серпня, 2025 неділя
17:54
Економіка санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський анонсував нові санкції проти капітанів російського "тіньового" флоту. Підготовка ще двох санкційних пакетів триває

Зміст

Про це він заявив у своєму вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні провів також нараду щодо нашої санкційної політики. Підготовлені три санкційні пакети, і перший пакет уже сьогодні застосований", - зазначив президент.

За його словами, санкції стосуються капітанів російського тіньового флоту.

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Крім того, Україна планує синхронізувати ці санкційні пакети зі своїми міжнародними партнерами, щоб "тиск працював у більшості юрисдикцій". 

"Погодив на наступний тиждень синхронізацію санкцій партнерів у нашій юрисдикції: необхідні рішення партнерів мають бути підтверджені українськими санкціями", - підсумував Зеленський.

  • У п'ятницю, 1 серпня, у Польщі під час зустрічі з польським міністром закордонних справ Радославом Сікорським глава українського МЗС Андрій Сибіга окреслив три головні інструменти, які мають посилити міжнародний тиск на Росію: санкції, політична ізоляція та повне використання заморожених російських активів на користь України.
Теги:
Новини
Україна
Росія
санкції проти Росії
Війна з Росією
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