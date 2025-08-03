Україна готує санкції проти капітанів російського "тіньового" флоту

Про це він заявив у своєму вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні провів також нараду щодо нашої санкційної політики. Підготовлені три санкційні пакети, і перший пакет уже сьогодні застосований", - зазначив президент.

За його словами, санкції стосуються капітанів російського тіньового флоту.

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Крім того, Україна планує синхронізувати ці санкційні пакети зі своїми міжнародними партнерами, щоб "тиск працював у більшості юрисдикцій".

"Погодив на наступний тиждень синхронізацію санкцій партнерів у нашій юрисдикції: необхідні рішення партнерів мають бути підтверджені українськими санкціями", - підсумував Зеленський.