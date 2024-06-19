Україна і Грузія відновили поромне сполучення
Компанія Ukrferry опублікувала розклад рейсів поромного сполучення між Україною та Грузією
Розклад рейсів опубліковано на сайті Ukrferry.
Поромне сполучення між Україною та Грузією зупинили після початку повномасштабної війни. Перший рейс із Чорноморська до Батумі запланований на 9 липня. Час у дорозі – близько 60 годин.
На маршруті Чорноморськ - Батумі курсуватиме автомобільно-залізничний/пасажирський пором Kaunas німецького виробництва. Забронювати квитки на сайті поки не можна, ціни для пасажирів поки також не розголошуються.
Пором може розмістити 250 пасажирів. Доступні каюти класів люкс, напівлюкс, двох- та трьохмісні каюти. Присутні можуть скористатись рестораном, баром, салоном відпочинку, салоном з відео та супутниковим ТБ та дитячим кутком.
Вантажні палуби можуть одночасно приймати на борт 49 універсальних залізничних вагонів та 50 великовантажних автомобілів.
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