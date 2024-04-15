Україна має $6 млрд бюджетних коштів на оборонні закупівлі: Камишін каже, що "це дуже мало"

Про це розповів міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

За його словами, $30 млрд держкоштів передбачено на зарплати та виплати військовослужбовцям, ще $10 млрд – на паливо-мастильні матеріали та форму. Таким чином на закупівлю озброєнь залишається $6 млрд.

"Це та сума, яку ми сьогодні маємо в контрактах для наших виробників, насамперед українських, і це дуже мало, оскільки наші виробничі можливості втричі більші", - зазначив чиновник.

Він додав, що Україна веде переговори з міжнародними партнерами щодо придбання їхнім коштом виробів української військової промисловості з подальшим переданням цієї техніки та озброєнь нашим Збройним Силам.

Камишін підкреслив: за низкою позицій Україна готова закривати потреби завдяки власному виробництву. Зокрема йдеться про бронетехніку, всі види безпілотних систем та артилерійські системи.