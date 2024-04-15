Україна має $6 млрд бюджетних коштів на оборонні закупівлі: Камишін каже, що "це дуже мало"
Весь оборонний бюджет України на поточний рік складає близько $40 млрд. З них на закупівлю озброєнь, зокрема у вітчизняних виробників, передбачено лише 6 млрд
Про це розповів міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.
За його словами, $30 млрд держкоштів передбачено на зарплати та виплати військовослужбовцям, ще $10 млрд – на паливо-мастильні матеріали та форму. Таким чином на закупівлю озброєнь залишається $6 млрд.
"Це та сума, яку ми сьогодні маємо в контрактах для наших виробників, насамперед українських, і це дуже мало, оскільки наші виробничі можливості втричі більші", - зазначив чиновник.
Він додав, що Україна веде переговори з міжнародними партнерами щодо придбання їхнім коштом виробів української військової промисловості з подальшим переданням цієї техніки та озброєнь нашим Збройним Силам.
Камишін підкреслив: за низкою позицій Україна готова закривати потреби завдяки власному виробництву. Зокрема йдеться про бронетехніку, всі види безпілотних систем та артилерійські системи.
- У березні на сайті уряду з'явилася петиція, в якій Кабмін закликали спрямувати кошти з телемарафону на ЗСУ. Вона набрала достатню для розгляду кількість підписів.
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розглянув звернення і зазначив, що переспрямування коштів із телемарафону на фінансування закупівлі дронів і пікапів для ЗСУ є, на його думку, недоцільним.
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