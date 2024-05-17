Україна націоналізувала два літаки російської компанії "Ростех"
У дохід України стягнули два пасажирські літаки РФ типу АН148-100Е корпорації "Ростех". Їхня загальна вартість становить €10 млн
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
За інформацією слідства, цими літаками володіла офшорна компанія, що входить до структури "Ростеху", яка, як зазначено в повідомленні, є найбільшим виробником озброєння для Москви.
"Наразі досудове розслідування за фактами пособництва державі-агресору та колабораційної діяльності здійснюється СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора (ч. 1 ст. 111-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України)", - резюмує Офіс.
- 15 травня Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави два пасажирські літаки Ан-148-100Е російської компанії "Іллюшин Фінанс Ко", що входить до складу державної корпорації "Ростех".
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