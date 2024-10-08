Україна отримає до $150 млн на проєкти відновлення та зелені ініціативи
Чорноморський банк торгівлі та розвитку (ЧБТР) та Японський банк міжнародного співробітництва (JBIC) нададуть Україні до $150 млн для підтримки проєктів відновлення та просування зелених ініціатив
Про це повідомляє Міністерство економіки України.
Чорноморський банк торгівлі отримав від JBIC кредитну лінію, яка була розроблена для надання фінансування відбудови України та інших постраждалих держав-членів ЧБТР. Ці кошти спрямують на проєкти з відновлення та реконструкції ключової економічної та соціальної інфраструктури України.
У Міністерстві зазначили, що основна увага буде зосереджена на зміцненні стійкості економіки, зокрема, в таких секторах, як сільське господарство, харчова промисловість, транспорт і логістика, цифрова інфраструктура та фармацевтика.
"Це дозволить забезпечити сталий економічний ріст навіть у складних умовах. До 75 мільйонів доларів буде спрямовано на зелені ініціативи та просування екологічної стійкості в регіоні Чорного моря", - йдеться у повідомленні.
Президент ЧБТР доктор Серхат Кьоксал зауважив, що $150 млн доларів, виділених на Україну, активізують важливі інвестиції, необхідні для відновлення країни.
- Цьогоріч Норвегія планує спрямувати 250 млн норвезьких крон (близько 21,3 млн євро) на інвестиції Norfund в Україну.
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