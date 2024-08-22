Україна ратифікувала угоду про безмитну торгівлю з Британією

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Зазначено, що ратифікація угоди дозволила лібералізувати торгівлю між Британією та Україною на найближчі 5 років.

"До 2029 року передбачається скасування усіх ввізних мит, а також тарифних квот у двосторонній торгівлі. Це відкриє для українських виробників новий ринок збуту, зміцнить експортний потенціал України, сприятиме розвитку бізнесу та національної економіки", - пояснила перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

У відомстві інформують, що угода діятиме до 31 березня 2029 року, за винятком двох товарних позицій - яєць та продуктів з м’яса птиці. Для цих товарів лібералізацію торгівлі продовжать до 1 квітня 2026 року.

"Продовження лібералізації торгівлі товарами сприятиме пожвавленню торгівлі між Україною та Великою Британією та нарощуванню вітчизняними виробниками експорту власної продукції, що традиційно постачалася на британський ринок. Зокрема, йдеться про борошно, зерно, молочну продукцію, м’ясо птиці та напівфабрикати, томатну пасту, мед, кукурудзу, пшеницю, соки, цукор тощо", - додали в повідомленні.