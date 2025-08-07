Україна та Молдова продовжили "транспортний безвіз" для вантажівок до 2027 року

Про це повідомив ​​віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Це більше можливостей як для українського, так і молдовського бізнесу. Головне – жодного повернення до дозволів на перевезення, а значить сталість двосторонніх та транзитних перевезень", – написав він.

Віцепремʼєр акцентував, що в 2024 році товарообіг між Києвом та Кишиневом досяг $1,1 млрд, продемонструвавши зріст на 12%.

"Молдова для нас є важливим транзитним маршрутом до ринків Європи. Дякую молдавським колегам за ефективну взаємодію", – наголосив Кулеба.