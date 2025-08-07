Україна та Молдова продовжили "транспортний безвіз" для вантажівок до 2027 року
Україна продовжила дію "транспортного безвізу" для вантажівок з Молдовою на два роки – до кінця 2027 року
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
"Це більше можливостей як для українського, так і молдовського бізнесу. Головне – жодного повернення до дозволів на перевезення, а значить сталість двосторонніх та транзитних перевезень", – написав він.
Віцепремʼєр акцентував, що в 2024 році товарообіг між Києвом та Кишиневом досяг $1,1 млрд, продемонструвавши зріст на 12%.
"Молдова для нас є важливим транзитним маршрутом до ринків Європи. Дякую молдавським колегам за ефективну взаємодію", – наголосив Кулеба.
- Європарламент 17 червня підтримав угоду про вантажні перевезення між Європейським Союзом та Україною: її продовжили до кінця 2025 року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.23 Купівля 41.23Продаж 41.73
- EUR Купівля 48.04Продаж 48.7
- Актуальне
- Важливе