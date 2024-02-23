Україна та МВФ домовилися про третій перегляд програми Механізму розширеного фінансування на $15,6 млрд
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна та МВФ на рівні експертів домовилися про третій перегляд програми Механізму розширеного фінансування (EFF) обсягом $15,6 млрд
Про це прем'єр повідомив у телеграм.
"Розраховуємо, що вже найближчим часом це рішення буде затверджене Виконавчою радою Фонду", - зазначив Шмигаль.
Він подякував МВФ за послідовну солідарність і підтримку.
За словами прем'єр-міністра, у 2024 році Україна очікує на допомогу МВФ на суму $5,4 млрд.
"Цим коштом зможемо максимально сконцентрувати внутрішні ресурси на обороні, яка є пріоритетом номер один", - зауважив Шмигаль.
Він розповів, що загалом потреба в зовнішньому фінансуванні на 2024 рік складає $37,3 млрд. Очікується, що анонсована іншими партнерами допомога буде виділена і надійде до України. Це забезпечить стійкість в боротьбі з ворогом і створить передумови для майбутньої перемоги, додав Шмигаль.
- Україна та Міжнародний валютний фонд наблизилися до погодження виплати $900 млн на тлі зупинки допомоги від США.
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