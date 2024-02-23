Україна та МВФ домовилися про третій перегляд програми Механізму розширеного фінансування на $15,6 млрд

Про це прем'єр повідомив у телеграм.

"Розраховуємо, що вже найближчим часом це рішення буде затверджене Виконавчою радою Фонду", - зазначив Шмигаль.

Він подякував МВФ за послідовну солідарність і підтримку.

За словами прем'єр-міністра, у 2024 році Україна очікує на допомогу МВФ на суму $5,4 млрд.

"Цим коштом зможемо максимально сконцентрувати внутрішні ресурси на обороні, яка є пріоритетом номер один", - зауважив Шмигаль.

Він розповів, що загалом потреба в зовнішньому фінансуванні на 2024 рік складає $37,3 млрд. Очікується, що анонсована іншими партнерами допомога буде виділена і надійде до України. Це забезпечить стійкість в боротьбі з ворогом і створить передумови для майбутньої перемоги, додав Шмигаль.