Альтернатива допомозі США: Україна та МВФ 22 лютого можуть погодити транш на $900 млн, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

Як пише видання, представники України та МВФ розраховують досягти угоди зі співробітниками вже в цей четвер. Однак угоду ще має ратифікувати виконавча рада МВФ.

Виплата стане запасним планом на випадок, якщо США не зможуть надати допомогу. Вона буде першою з чотирьох, які Україна очікує цього року, на загальну суму $5,4 млрд.

Варто зауважити, що це перший випадок, коли МВФ кредитує країну, яка перебуває у стані війни.