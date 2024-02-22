Альтернатива допомозі США: Україна та МВФ 22 лютого можуть погодити транш на $900 млн, - Bloomberg
Україна та Міжнародний валютний фонд наблизилися до погодження виплати $900 млн на тлі зупинки допомоги від США
Про це повідомляє Bloomberg.
Як пише видання, представники України та МВФ розраховують досягти угоди зі співробітниками вже в цей четвер. Однак угоду ще має ратифікувати виконавча рада МВФ.
Виплата стане запасним планом на випадок, якщо США не зможуть надати допомогу. Вона буде першою з чотирьох, які Україна очікує цього року, на загальну суму $5,4 млрд.
Варто зауважити, що це перший випадок, коли МВФ кредитує країну, яка перебуває у стані війни.
- 12 лютого очільник уряду України Денис Шмигаль зустрівся з представниками МВФ, які прибули до Києва: обговорили впровадження реформ та фінансування України у 2024 році.
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