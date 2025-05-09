Україна з початку року більше імпортує, ніж експортує: дефіцит становить $11,5 млрд
Протягом січня-квітня 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $24,8 млрд, а експортували – на $13,3 млрд. Загальний товарообіг склав $38,1 млрд
Про це повідомила пресслужба Державної митної служби України.
За січень-квітень 2025 року товарообіг України склав $38,1 млрд. Обсяги імпорту становили $24,8 млрд, а експорту — $13,3 млрд. Оподаткований імпорт склав $18,8 млрд, що відповідає 76% усіх ввезених товарів. Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в цей період становило $0,51.
Найбільше товарів Україна імпортувала з Китаю — $5,2 млрд, Польщі — $2,3 млрд та Німеччини — $2,1 млрд.
Водночас найбільше експортували до Польщі — на $1,6 млрд, Туреччини — на $932 млн та Італії — на $843 млн.
Основу імпорту склали машини, устаткування та транспорт — $9,1 млрд (67% загального імпорту), хімічна продукція — $4,2 млрд та паливно-енергетичні товари — $3,3 млрд.
Під час митного оформлення цих товарів до бюджету надійшло відповідно 58,1 млрд грн (28% митних платежів), 33,6 млрд грн (16%) та 57,7 млрд грн (ще 28%).
Найбільше з України експортували продовольчих товарів — на $7,6 млрд, металів і виробів з них — на $1,5 млрд та машин, устаткування і транспорту — на $1,2 млрд.
За експорт товарів, на які встановлено вивізне мито, у бюджет сплачено 105,7 млн грн.
- За даними Євростату, у 2024 році ЄС експортував до України товарів на суму 42,8 млрд євро та імпортував на 24,5 млрд євро, що призвело до профіциту торгівлі в розмірі 18,3 млрд євро.
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